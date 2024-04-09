В Бишкеке рассмотрели вопросы защиты женщин с инвалидностью от насилия

В Бишкеке состоялась презентация комплексного анализа нормативных правовых актов, ведомственных актов, кейсов и сложившейся практики в сфере охраны и защиты от насилия женщин и девочек с инвалидностью в Кыргызстане. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие собрало важных участников, включая депутатов Жогорку Кенеша, судей, представителей государственных и правоохранительных органов, гражданского общества, партнеров по развитию, экспертов и представителей СМИ.

Одной из выступивших на круглом столе была заместитель председателя Верховного суда Нургуль Бакирова, которая подчеркнула важность справедливого наказания для лиц, совершивших насилие. Она также отметила, что необходимо работать над психологическим состоянием и социальным благополучием, как у женщин, так и у мужчин, приглашая их на подобные мероприятия.

Депутат Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитова выразила важность обсуждения прав и положения людей с инвалидностью в Кыргызстане, подчеркнув, что необходимо улучшать работу в этом направлении, особенно в контексте ратификации Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Депутат ЖК Гуля Кожокулова также приняла участие в дискуссии, подчеркнув, что защита лиц с инвалидностью является прямой обязанностью государства. Она призвала к скооперированным усилиям и инициативам для предложения законопроектов, направленных на защиту женщин, включая тех, кто имеет инвалидность.

Мероприятие завершилось с общим призывом к улучшению законодательства, практики и обеспечению должной защиты и поддержки для женщин и девочек с инвалидностью от насилия.

Кыргызстан столкнулся с болезненной проблемой насилия, особенно часто касающегося девочек и женщин с инвалидностью. Их изолированность, незнание прав, зависимость и дискриминация часто мешают им обратиться за помощью и защитой к правоохранительным органам.

Презентацию провела ОО "Кыргызская ассоциация женщин-судей".