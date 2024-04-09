Погода
$ 89.05 - 89.87
€ 96.33 - 97.30

Модернизация госпортала: какие сервисы по регистрации доступны для граждан

142  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство цифрового развития снова на передовых позициях в обеспечении удобства и доступности государственных услуг для граждан. В рамках их новой инициативы по повышению осведомленности населения, были выделены три ключевых вопроса, касающихся регистрации рождения детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возможно ли регистрировать рождение ребенка без посещения центров обслуживания населения (ЦОН)?

Да, возможно. На сегодняшний день около 300 обращений на регистрацию рождения поступили в онлайн режиме через Государственный портал электронных услуг.

В разделе "Семья" родители могут подать заявление на регистрацию рождения и оформить заявку на получение единовременного пособия "Балага сүйүнчү". Для удобства граждан реализован сервис онлайн оплаты услуги, также предусмотрен выбор ближайшего ЦОН для получения свидетельства о рождении, при желании родители могут оформить доставку документа на дом.

Ребенок родился за границей, получили соответствующий документ о рождении ребенка, нужно ли получить "Свидетельство о рождении" нашего государства?

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, признаются действительными в Кыргызстане при условии консульской легализации или апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. Повторная регистрация рождения в Кыргызстане не требуется, но необходимо получить персональный идентификационный номер (ПИН). Для этого можете обратиться в ближайший ЦОН с документами, удостоверяющими личность родителей, а также со свидетельством о рождении ребенка.

Почему некоторые свидетельства о рождении детей не отображаются в системе "Тундук"?

Цифровое свидетельство о рождении, представленное в мобильном приложении "Тундук", формируется на основе данных, полученных из автоматизированной информационной системы (АИС) ЗАГС, относящейся к Департаменту регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР.

Для корректного формирования цифрового документа свидетельство о рождении должно быть полностью оцифровано.

В случае если свидетельство о рождении не оцифровано, отсутствует или отображается неверная информация, необходимо через приложение "Тундук" направить обращение, перейдя в раздел "Не соответствуют данные", обязательно прикрепив сканированный вариант документа.

Необходимо отметить, что при достижении ребенком 16-летнего возраста цифровое свидетельство о рождении ребенка перестает отображаться у родителей, так как после получения паспорта документ отобразится у самого гражданина.

Справка: Необходимые документы для регистрации рождения: медицинское свидетельство о рождении; паспорта родителей ребенка или одного из них; свидетельство о заключении брака.

Документы можно предоставить в цифровом формате в приложении "Тундук".

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре 119 и на официальных сайтах Минцифры и его подразделений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436312
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  