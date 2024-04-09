Модернизация госпортала: какие сервисы по регистрации доступны для граждан

Министерство цифрового развития снова на передовых позициях в обеспечении удобства и доступности государственных услуг для граждан. В рамках их новой инициативы по повышению осведомленности населения, были выделены три ключевых вопроса, касающихся регистрации рождения детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возможно ли регистрировать рождение ребенка без посещения центров обслуживания населения (ЦОН)?

Да, возможно. На сегодняшний день около 300 обращений на регистрацию рождения поступили в онлайн режиме через Государственный портал электронных услуг.

В разделе "Семья" родители могут подать заявление на регистрацию рождения и оформить заявку на получение единовременного пособия "Балага сүйүнчү". Для удобства граждан реализован сервис онлайн оплаты услуги, также предусмотрен выбор ближайшего ЦОН для получения свидетельства о рождении, при желании родители могут оформить доставку документа на дом.

Ребенок родился за границей, получили соответствующий документ о рождении ребенка, нужно ли получить "Свидетельство о рождении" нашего государства?

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, признаются действительными в Кыргызстане при условии консульской легализации или апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. Повторная регистрация рождения в Кыргызстане не требуется, но необходимо получить персональный идентификационный номер (ПИН). Для этого можете обратиться в ближайший ЦОН с документами, удостоверяющими личность родителей, а также со свидетельством о рождении ребенка.

Почему некоторые свидетельства о рождении детей не отображаются в системе "Тундук"?

Цифровое свидетельство о рождении, представленное в мобильном приложении "Тундук", формируется на основе данных, полученных из автоматизированной информационной системы (АИС) ЗАГС, относящейся к Департаменту регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР.

Для корректного формирования цифрового документа свидетельство о рождении должно быть полностью оцифровано.

В случае если свидетельство о рождении не оцифровано, отсутствует или отображается неверная информация, необходимо через приложение "Тундук" направить обращение, перейдя в раздел "Не соответствуют данные", обязательно прикрепив сканированный вариант документа.

Необходимо отметить, что при достижении ребенком 16-летнего возраста цифровое свидетельство о рождении ребенка перестает отображаться у родителей, так как после получения паспорта документ отобразится у самого гражданина.

Справка: Необходимые документы для регистрации рождения: медицинское свидетельство о рождении; паспорта родителей ребенка или одного из них; свидетельство о заключении брака.

Документы можно предоставить в цифровом формате в приложении "Тундук".

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре 119 и на официальных сайтах Минцифры и его подразделений.