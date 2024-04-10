Собственники недвижимости пожаловались на управление делами президента

Собственницы нежилого помещения в Бишкеке Цой Юлия Игоревна и Ким Наталья Афанасьевна могут лишиться своей недвижимости по вине госорганов. Об этом редакции vb.kg рассказала их адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, помещение площадью 165,09 кв.м. расположено в здании по улице Исанова, №87.

"Мои клиентки обратились с жалобой к президенту КР Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбека Ташиева и генпрокурору КР Курманкулу Зулушеву на действия руководителей Управления делами Президента КР и Департамента государственных зданий при управлении делами Президента КР.

Все мы знаем, что собственность неприкосновенна, и никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Несмотря на то, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызстане, управляющий делами президента Кыргызской Республики, возможно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и ЗАО "Бета Иншаат Ятырмыжылык", под разными предлогами и против воли собственников пытается отнять у моих подзащитных их имущество.

Дело в том, что земельный участок, где расположено недвижимое имущество моих подзащитных, видимо, приглянулся ЗАО "Бета Иншаат Ятырмыжылык". Ведь здание находится по соседству с ТЦ "Бета-1". С июля месяца 2023 года Управление делами президента КР и Департамент государственных зданий при управлении делами президента КР начали активные действия в отношении собственников данных нежилых помещений.

Первоначально, представители вышеуказанных органов предложили собственникам передать на безвозмездной основе государству эти нежилые помещения якобы из-за того, что усугубилось ситуация со служебными помещениями из-за финансовых затруднений. Но ведь с назначением на должность председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева казна государства стала пополняться миллионами долларов США. Более того в счет возмещения ущерба передаются множество нежилых зданий. В связи с чем ссылаться то, что у государства нет финансовых средств на приобретение зданий или помещений - абсурд.

Не достигнув желаемого результата, в ноябре 2023 года моим подзащитным предоставили бланк Договора о долевом участии, где ЗАО "Бета Иншаат Ятырмыжылык", как Сторона-1, осуществляет строительство многоэтажного многофункционального торгового центра с офисными помещениями и подземными автопаркингами. Стороной-2 выступают Департамент государственных зданий Управления делами Президента и дольщики, то есть собственники нежилого помещения. Разумеется, мои подзащитные отказались заключать данный договор о долевом участии, так как они вместе с этим должны отказаться от своего имущества в нынешнем здании в пользу государства. И только после этого они якобы смогут получить недвижимость в новом построенном здании.

Не добившись результатов, Департамент государственных зданий направил уведомление, что 23 января 2024 года на территории Кыргызской Республики произошло землетрясение 6-7 баллов и в связи чем необходимо проверить здание на сейсмостойкость. И, конечно, же согласно заключению Госинститута сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Госстроя, здание по улице Исанова, 87 не считается сейсмостойким и вызывает угрозу безопасности жизни людей. При этом собственники нежилых помещений не были уведомлены о проводимом исследовании на сейсмостойкость, более того не участвовали при осмотре здания. Более того, собственники не получили уведомления о приведении в соответствие здания, даже само заключение не было им предоставлено. Соответственно, данное решение может быть оспорено собственниками.

Теперь вот управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека присылает уведомление о демонтаже объекта. То есть, когда нужно снести незаконные постройки в городе, мэрия закрывает глаза на явные нарушения. Но почему то, когда нужно грубо отобрать чужое имущество, действует второпях. Недавно стало известно, что задержан заместитель начальника Управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека за незаконную выдачу земельного участка для незаконного возведения торговых объектов облегченного типа. Вместе с ним задержали и самих хозяев торговых точек. Так может ГКНБ стоит обратить внимание и на наш случай, где идет явное нарушение закона", - сказала она.

Более подробное интервью адвоката Алии Турумбековой по этому инциденту смотрите ниже: