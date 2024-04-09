В Чуйской области ликвидировали стихийную свалку медицинских отходов

В селе Рассвет Чуйской области ликвидировали стихийную свалку медицинских отходов.

О том, что в Иссык-Атинский район привозили медицинские отходы (использованные шприцы, системы для сдачи крови, другие медицинские предметы) и сбрасывались в мусор, сообщили очевидцы.

Полигон, расположенный в Жээкском айыльном аймаке в контуре №479 площадью 11,20 гектаров, был передан в бессрочное пользование мэрии города Кант решением Иссык-Атинской районной государственной администрации. В свою очередь между мэрией города Кант и ОсОО "Тазалык Сервис" 2 сентября 2022 года был заключен договор, для использования в целях организации мусоросортировочного пункта и внедрения автоматической линии сортировки мусора.

Однако, 22 декабря 2023 года при выезде на мусорный полигон специалисты мэрии города Кант установили факт неисполнения вышестоящего договора ОсОО "Тазалык Сервис", о чем был составлен акт. На основании данного акта от 22 декабря 2023 года мэрией города Кант было направлено уведомление о неисполнении своих обязанностей по вышеуказанному договору.

В последующем 16 февраля 2024 года на основании уведомления данный договор между мэрией города Кант и ОсОО "Тазалык Сервис" был расторгнут. В ходе проверки выяснилось, что ОсОО "Тазалык Сервис" заключил договор между компанией ОсОО "Утиль Сервис" на утилизацию медицинских отходов, без уведомления мэрии города Кант.

11 марта 2024 года ОсОО "Утиль Сервис" было вручено уведомление о запрете вывоза медицинских отходов и приведении в надлежащий порядок и ликвидации (устранению) медицинских отходов, образовавшихся на территории мусорного полигона, был выписан штраф в соответствии со ст. 115 ("Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах") Кодексом КР о правонарушениях и наложен штраф на сумму 23 тысяч сомов.

После проверки, проведенной прокуратурой Иссык-Атинского района, 2 апреля 2024 года компанией ОсОО "Утиль Сервис" был вывезен инсинератор (печь с камерой сгорания мусора, нефтешлама, падежа животных, твёрдых материалов) расположенный на полигоне, а 6 апреля 2024 года этой же компания вывезла с мусорного полигона медицинские отходы.