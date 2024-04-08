Погода
$ 89.29 - 89.87
€ 96.33 - 97.30

Нацбанк пояснил главе Товарно-Сырьевой биржи пределы своей компетенции

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный банк КР в связи с публикацией на ленте информагентства "Вечерний Бишкек" материала под заголовком "Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?" сообщает следующее.

Согласно конституционному закону "О Национальном банке Кыргызской Республики", целью деятельности Национального банка является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики.

Основными задачами, способствующими достижению цели деятельности Национального банка, являются поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной систем Кыргызской Республики для содействия долгосрочному экономическому росту республики.

Вместе с тем Национальному банку запрещается осуществлять деятельность, выходящую за пределы его компетенции, предусмотренной настоящим конституционным Законом и иными законами Кыргызской Республики.

Национальному банку также запрещается предоставлять кредиты и гарантии Кабинету Министров, в том числе для финансирования дефицита республиканского бюджета.

Кроме того, Кабинет Министров не несет ответственность по обязательствам Национального банка, равно как и Национальный банк не несет ответственность по обязательствам Кабинета Министров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436318
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  