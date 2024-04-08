Нацбанк пояснил главе Товарно-Сырьевой биржи пределы своей компетенции

Национальный банк КР в связи с публикацией на ленте информагентства "Вечерний Бишкек" материала под заголовком "Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?" сообщает следующее.

Согласно конституционному закону "О Национальном банке Кыргызской Республики", целью деятельности Национального банка является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики.

Основными задачами, способствующими достижению цели деятельности Национального банка, являются поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной систем Кыргызской Республики для содействия долгосрочному экономическому росту республики.

Вместе с тем Национальному банку запрещается осуществлять деятельность, выходящую за пределы его компетенции, предусмотренной настоящим конституционным Законом и иными законами Кыргызской Республики.

Национальному банку также запрещается предоставлять кредиты и гарантии Кабинету Министров, в том числе для финансирования дефицита республиканского бюджета.

Кроме того, Кабинет Министров не несет ответственность по обязательствам Национального банка, равно как и Национальный банк не несет ответственность по обязательствам Кабинета Министров.