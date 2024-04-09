На Ала-Арчинском кладбище откроют памятник актеру Азизу Мурадилаеву

13 апреля на Ала-Арчинском кладбище состоится торжественное открытие памятника заслуженному артисту Кыргызской Республики Азизу Мурадилаеву. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, церемония открытия начнется в 11:00. Все желающие могут присоединиться к этому торжеству, чтобы почтить память выдающегося артиста.

Справка: Азиз Мурадилаев родился 12 июня 1978 года в городе Фрунзе. После окончания школы, Азиз был принят в театральное училище при Кыргызском национальном драматическом театре. В 2001 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве.

Являлся актёром Кыргызского государственного театра драмы имени Т. Абдумомунова, а также играл в Русском драматическом театре имени Ч. Айтматова. Успел сняться в нескольких фильмах и сериалах. Одной из самых запоминающихся его ролей в кино стала роль Алымбека Датки в картине "Курманджан Датка" 2014 года.

Актёр много лет боролся с циррозом печени. Осенью 2022 года его состояние здоровья ухудшилось, и он попал в реанимацию. Мурадилаеву собирали деньги на операцию по трансплантации печени, большую часть из 45 тысяч долларов выделил президент Садыр Жапаров. Операцию планировали провести за рубежом. Актер ушёл из жизни 17 декабря 2022 года в возрасте 44 лет.

Азиз Мурадилаев, чье искусство прославило его во всей стране, оставил незабываемый след в истории культуры Кыргызстана. Заслуженный артист был известен своим уникальным талантом и яркими выступлениями.