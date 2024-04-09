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ГНС ищет 20 победителей стимулирующей лотереи (список)

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Государственная налоговая служба продолжает вручать призы победителям стимулирующей лотереи "Требуй чек - выиграй приз!", проходившей с 25 по 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, организаторам лотереи не удалось связаться с 20 победителями по причине того, что у них выключены телефоны или недействительные номера (неправильно указаны при регистрации в приложении "Салык чек").

Победители:

- Абакирова Айзат Абдирашитовна – 1978 г.р.

- Кулбоев Умирзок Уролбой Угли – 1993 г.р.

- Тынянова Татьяна Петровна – 1994 г.р.

- Абакиров Бакытбек Жумагулович – 1976 г.р.

- Айдаров Элдияр Омурбекович – 2004 г.р.

- Акматбекова Мухабат Нурлановна – 1993 г.р.

- Алайчиев Тимурлан Акылбекович – 1993 г.р.

- Асанов Марсель Сапармаматович – 2003 г.р.

- Жакшылыкова Хадича Нурбековна – 2005 г.р.

- Жекшенбеков Максатбек Жекшенбекович – 1992 г.р.

- Жумабаева Элиза Тилековна – 1988 г.р.

- Курманбекова Айнура Курманбековна – 1992 г.р.

- Мамбетов Каныбек Эдилбекович – 1985 г.р.

- Оболбекова Жамыйкүл Арзымовна – 1962 г.р.

- Садырбекова Айзат Садырбековна – 2001 г.р.

- Туралыева Элина Канболотовна – 1995 г.р.

- Эргешова Айтунук Мизамидиновна – 1987 г.р.

- Баев Бактыбек Каныбекович – 1986 г.р.

- Кабыланбек кызы Мадина – 1991 г.р.

- Сидиков Алтынбек Абдуманапович – 1982 г.р.

Налоговая служба призывает указанных победителей получить призы до 2 мая связавшись по следующим номерам: (0500)487962, (500)743434, (990)092042, (221)804486.


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URL: https://www.vb.kg/436325
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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