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Солтонбекова: В 2023 году более 3 тысяч пациентов получили протезы рук

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В 2023 году 3 тыс. 200 пациентов получили протезы рук и ног. Об этом сегодня в эфире "Биринчи радио" сообщила директор Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР Ализа Солтонбекова.

"К нам обращаются люди, которые потеряли свои конечности по каким-либо причинам или с врожденной патологией. У нас на учете состоит 13 тыс. человек. Это число не уменьшается, потому что обращения поступают практически каждый день. И мы ежегодно обслуживаем около 13 тыс. человек - изготавливаем протезы. В 2023 году было изготовлено 7 тыс. 800 пар обуви, 3 тыс. 200 протезов и проведено 1 тыс. 300 ремонтных работ", - сказала она.

Солтонбекова проинформировала, что у центра есть филиал на юге страны, который обслуживает Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области и город Ош.

Кроме того, она рассказала, что в учреждении есть реабилитационный центр, где пациентам оказывается психологическая и консультативная помощь.

"Когда к нам обращаются первичные пациенты сразу после ампутации, они могут находится в глубоком психологическом стрессе, которые даже не хотят жить. Мы их оставляем в реабилитационном центре и стараемся оказать не только помощь с протезированием конечностей, но психологическую. Кроме того, им оказывается консультативная помощь по выбору профессий", - сказала она и отметила, что центр старается оказать пациентам комплексную и всестороннюю помощь.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436327
Теги:
Кыргызстан, ЛОВЗ
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