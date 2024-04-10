В Бишкеке будут штрафовать водителей автобусов за неправильную остановку

Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" напоминает о том, что автобусы должны останавливаться только на остановочных комплексах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, часто пассажиры просят остановить общественный транспорт в неположенном месте, что создает дополнительные заторы на дорогах.

Водители общественного транспорта, которые проводят высадку пассажиров в неположенных местах и причиняют неудобства другим транспортным средствам и пешеходам подвергаются штрафам.

Так, согласно статье 188 Кодекса КР о правонарушениях за нарушение правил остановки и стоянки со стороны УПСМ ГУВД по городу Бишкек выписываются протоколы в отношении водителей. Сумма штрафа для физического лица составляет 1 000 сомов.

Отметим, что столичный муниципалитет при необходимости остановочного пункта в том, или ином месте рассмотрит его установку.

Однако согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 13 октября 2011 года №264 "Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Бишкек" остановочные пункты городских маршрутов должны располагаться друг от друга на расстоянии для обычного маршрута 400-600 метров, для скоростного и экспрессного маршрута 1500-2000 метров.