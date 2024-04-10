Погода
$ 89.15 - 89.83
€ 96.33 - 97.30

В Бишкеке будут штрафовать водителей автобусов за неправильную остановку

195  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" напоминает о том, что автобусы должны останавливаться только на остановочных комплексах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, часто пассажиры просят остановить общественный транспорт в неположенном месте, что создает дополнительные заторы на дорогах.

Водители общественного транспорта, которые проводят высадку пассажиров в неположенных местах и причиняют неудобства другим транспортным средствам и пешеходам подвергаются штрафам.

Так, согласно статье 188 Кодекса КР о правонарушениях за нарушение правил остановки и стоянки со стороны УПСМ ГУВД по городу Бишкек выписываются протоколы в отношении водителей. Сумма штрафа для физического лица составляет 1 000 сомов.

Отметим, что столичный муниципалитет при необходимости остановочного пункта в том, или ином месте рассмотрит его установку.

Однако согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 13 октября 2011 года №264 "Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Бишкек" остановочные пункты городских маршрутов должны располагаться друг от друга на расстоянии для обычного маршрута 400-600 метров, для скоростного и экспрессного маршрута 1500-2000 метров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436330
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, автобусная остановка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  