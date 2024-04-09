"Мы сделали большой прорыв в отношениях Кыргызстана и Азербайджана"

"В мире происходит много конфликтов на почве границ. Мы, ученые, должны быть готовы прогнозировать подобные события. Поэтому, презентуем свои знания братскому Кыргызстану", - обратился к кыргызстанцам автор книги "Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана: правовые аспекты", профессор, государственный советник II класса республики Азербайджан, политик Намик Алиев.

В монографии, дополненной и переработанной после первого издания на болгарском языке, автор исследует целый ряд правовых проблем армянской агрессии против Азербайджана, доказывает очевидную правовую несостоятельность армянских территориальных притязаний, продолжавшихся несколько столетий. В работе рассматриваются также некоторые правовые вопросы, возникшие после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности (2020) и полного суверенитета (2023).

К слову, книга в нашей стране увидела свет благодаря непосредственной помощи посла Кыргызстана в Азербайджане, профессора Кайрата Осмоналиева.

"За последние два года мы сделали большой прорыв в наших двусторонних отношениях и уже перешли на уровень стратегического партнерства. Происходит много нового и в нашей экономической дипломатии. Например, уже строится пятизвездочный отель на Иссык-Куле, действует Кыргызско-Азербайджанский фонд развития, крепкие и дружественные связи у нас и на уровне глав государств. Скоро планируется государственный визит президента КР Садыра Жапарова в АР. Будут проведены масштабные дни культуры КР в Азербайджане. На фоне этих прорывов в политико-дипломатической сфере, продвигается и гуманитарно-культурное сотрудничество. В АР мы выпустили книгу, в сотрудничестве с Международным фондом тюркского наследия и культуры, азербайджанского исследователя про эпос "Манас" и традиции тюркских сказаний. Такой большой труд был сделан впервые. Также перевели еще одно творение "Когда падают горы" нашего великого писателя Чингиза Айтматова на азербайджанский язык, а сейчас я утвердил в печать в АР перевод стихов великого кыргызского акына Алыкула Осмонова. Что касается нынешней книги, она интересна всем кыргызским читателям. Ее автор был не только участником тех событий, но долгие годы занимался непосредственно карабахским вопросом. А это, напомню, самый кровопролитный и длительный конфликт на территории бывшего СССР. Отрадно, что наши посольства организовали поддержку этому изданию, а также азербайджанский предприниматель Камиль Алиев. Тем более, что Бишкекскому протоколу по Карабаху в этом году исполняется 30-лет", - подчеркнул в своей речи Кайрат Осмоналиев.

Его коллега по дипломатическому корпусу, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов уверен, что в восстановлении исторической целостности его страны помог тюркский дух.

"Когда мы вернулись к этим корням, мы смогли одержать победу. Мы никогда некому не уступали, и в итоге это дало свой результат. Наш президент Ильхам Алиев решил 200 летнюю проблему, а автор книги знает ситуацию не понаслышке. Мы видим, что мир стоит на пороге больших событий. Поэтому, так необходимо изучать правовые вопросы и конфликтологию, чтобы не сталкиваться с такими проблемами. Что же касается позиции Азербайджана, то в карабахском вопросе мы отстояли не только свой суверенитет, но и международное право. Так как в территориальных спорах не должно быть двойных стандартов", - подчеркнул дипломат.

Надо признать, что студенты Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына, где проходило мероприятие, максимально включились в повестку, задавали вопросы и внимательно слушали историями легендарных спикеров. В итоге мероприятие даже пришлось продлить.

Как отметил словами Гейдара Алиева один из организаторов презентации - председатель азербайджанской диаспоры Кыргызстана "Бирлик" Хансывар Бахшалиев: "Язык Манаса - наш общий язык".

Он поблагодарил автора книги Намика Алиева за выпуск книги и вручил ему портрет Манаса.

Ключевым в мероприятии стало выступление члена легендарного парламента Медеткана Шеримкулова. Именно он стоял в далеком 1994 году за подписанием Бишкекского протокола по Карабаху. Он тогда на долгие годы стал ключом к хрупкому миру между Баку и Ереваном, а роль нашей республики в качестве главного посредника в этом вопросе признавали даже лидеры крупных держав. Важно и его положительная оценка действиям нынешних властей в урегулировании приграничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном: