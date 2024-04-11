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По ком звонит закон об НКО?

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В Кыргызстане наконец-то принят закон об иноагентах. На днях документ подписал президент страны Садыр Жапаров. Сколько же вокруг этого закона было возни! Вспомнить хотя бы, как западные партнёры пытались продавливать выгодные им решения. В особенности публичный обмен письмами между президентом Кыргызстана и госсекретарём США. Тогда президент Кыргызской Республики чётко дал понять: командовать в доме должен кто-то один. И как раньше работать уже не получится. Либо принимаете новые правила игры, либо не играете совсем.

По новому метём

В принятом законе чётко сказано, что организации, получающие финансовую помощь из-за рубежа, должны будут внести свои данные в реестр. Ещё они получат статус "иностранный представитель". В парламенте подчеркнули, что цель принятия закона – наведение порядка в сфере гражданского сектора.

"Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях, - написал Жапаров. - Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде".

Представители НПО-сектора обратились к Садыру Нургожоевичу с просьбой о наложении вето на закон. При этом заявив, что якобы от принятия этого документа пострадают все слои населения страны:

"...Принятие законопроекта окажет негативное воздействие на деятельность НКО-сектора в Кыргызстане, ограничит его возможности по защите прав граждан, продвижению общественных интересов, построению правового государства, оказанию социальных услуг для различных категорий нуждающихся граждан и сообществ".

К тому же обратившиеся с письмом к президенту заявили, что неправительственные организации якобы будут ликвидированы: "В случае принятия законопроекта НКО, реализующие общественно-полезные проекты в стране за счет иностранного финансирования, не захотят проходить предусмотренную законопроектом унизительную регистрацию в качестве "НКО-иностранных представителей" и будут вынуждены ликвидировать свои организации". 

Подождите, это ведь те организации, с "помощью" которых в стране произошла первая "тюльпановая" революция. Для того, чтобы она состоялась, нужны были деньги. И теперь вдумайтесь, только за 2004 год в Кыргызстан - по линии НПО – было вложено 12 миллионов долларов. Всего же на этот период в Кыргызстане действовало от 8 до 15 тысяч неправительственных организаций. Ключевую роль в тех событиях сыграл USAID (Агентство США по международному развитию). По официальным данным, эта организация в "смену режима" вложила 68 миллионов долларов. Естественно, что деньги шли на обучение и формирование оппозиции. Влиятельная газета "The New York Times" писала, что на эти средства в Кыргызстане (особенно активно накануне парламентских выборов 2005 года, приведших к "тюльпановой революции") открывались и финансировались центры, где встречались оппозиционные активисты, проходили тренинги, анализировались сообщения западных СМИ, предоставлялся выход в интернет.

Или, к примеру, помните, как в 2019 году в Кыргызстан прилетал военно-транспортный самолёт, на борту которого было 60 миллионов долларов? Тогда же республику посетили двое представителей  "National Endowment for Democracy" (NED, фонд при Госдепе США), Джозеф Белл и Спаска Гатзинска, которые встречались с лидерами НПО, финансируемых США, обсуждали объединение оппозиции и смену власти. В скорости в стране произошла очередная революция, в ходе которой кыргызский народ чудом отстоял свой суверенитет.

На этом фоне весьма странно выглядят заявление НПО-представителей. Что, дескать, "Кыргызстан лишится помощи международного сообщества". Наверное, лучше уж никакой помощи не иметь, чем такую.

По кому ударит закон?

В первую очередь закон обяжет тех, кто получает финансирование из-за рубежа, документировать свою деятельность и получить соответствующую пометку "иностранный представитель" или, в просторечии, иноагент.

Ещё в мае прошлого года Stanradar.com опубликовал список более чем 20 организаций, подпадающих под определение иноагентов на основе открытых данных.

Туда, например, вошла организация "Правовая клиника "Адилет", называющая себя "правозащитной" и вмешивающаяся в разработку законов республики.  Она финансируется USAID и  "National Endowment for Democracy" (NED, фонд при Госдепе США), а также "Sigrid Rausing Trust" (Великобритания, партнер британского МИД). Руководитель "Адилета", Чолпон Джакупова, является лауреатом премии Госдепартамента США, а также входит в руководящие органы дочерних организаций NED в США.

Другая НПО, подпадающая под определение иностранного представителя, - "Полис Азия", возглавляемая Эльмирой Ногойбаевой. С этой компанией ассоциированы проекты "Школа Гражданского Просвещения" и "Эсимде", занимающееся переписыванием национальной истории. Финансирование "Полис Азия" осуществляется по линии "Sigrid Rausing Trust" (партнер МИД Великобритания), NED, через "Internews" (США), и "Фонд Сороса" (США). Общая сумма получаемых средств – не менее 500 тыс. долларов в год.

Под действие нового закона могут также подпадать некоторые СМИ, учрежденные НПО. Например, вроде бы "независимое" издание "kaktus.media", учредителем которого является фонд "ПроМедиа Плюс". Проект финансируется все тем же - USAID. Или новостной сайт "24.kg", который финансировался из того же источника. Иностранным представителем также может считаться ресурс "Клооп", получавший финансы по лини посольства США, а также американских "Фонда Сороса" и "Интерньюз". Но со статусом "Клоопа" еще предстоит разобраться властям, ибо его юрлицо ликвидировано, а сайт продолжает работу и даже разблокирован судом.

Журналисты подозревают, что с организациями-иноагентами зачастую работают представители спецслужб США, действующие под прикрытием NED. В частности, с руководством "24.kg" много контактировала сотрудница американского фонда Надия Дюк. После ее смерти в 2019 году американские СМИ сообщили в некрологах, что она сотрудничала с ЦРУ. В работе ЦРУ СМИ подозревают упомянутых выше Белла и Гатзинска, которые встречались с руководством "Адилет" и иных иностранных представителей.

Иноагенты и государство

Выше нами представлен список людей и организаций, которые подпадают под закон об иноагентах. Эти НПО-представители имеют постоянный финансовый доход по линии других государств (США и Великобритания). Сами же НПО-представители в 2021 году подсчитали, что вклад в экономику Кыргызстана составил 0,3% ВВП. Ведь, как известно, "закон что дышло, куда повернул – туда и вышло".

Поэтому в выполнении закона об НПО очень важна роль медиа-сообщества, журналистов и блогеров. Нужно не бояться писать об иностранных представителях или иноагентах, освещать их связи с зарубежными деньгами и интересами, отслеживать и раскрывать попытки обойти закон и реализовать очередные директивы Госдепа США под видом общественных инициатив. Нужно не бояться санкций и окриков американского посольства и говорить правду, потому что она – делает нас свободными.

Полина Беккер


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URL: https://www.vb.kg/436342
Теги:
закон, НПО, президент, США, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
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