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"Бейшебай Уметович запомнится как требовательный и принципиальный судья"

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 10 апреля 2024 года, председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков принял участие в похоронах ветерана судебной системы Бейшебая Уметова в селе Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Проститься с Бейшебаем Уметовым пришли ветераны судебной системы, судьи местных судов, родные и близкие.

Базарбеков отметил, что Бейшебай Уметович, будучи опытным юристом, хорошо знающим свое дело, добросовестным судьей, ответственно относился к своей работе и внес весомый вклад в развитие судебной системы.

"В 1999 году в связи с тем, что были объединены город Каракол и Ак-Суйский район, Бейшебай Уметович был назначен председателем Ак-Суйского районного суда, и в ту пору мне довелось поработать его заместителем. Запомнился он мне как человечный, простой в общении, хорошо разбирающийся в своем деле руководитель. За безупречный многолетний труд в судебной системе и высокий профессионализм был отмечен рядом государственных наград: получил звание "Заслуженного юриста Кыргызской Республики", удостоен медали "Даңк" и "Манас-1000", звания "Заслуженный работник Юридической Академии" и другие. За время работы судьей Бейшебай Уметович проявил себя как высококвалифицированный и принципиальный судья, а как руководитель смог организовать работу на высоком уровне, обеспечив сплоченность коллектива. У Бейшебая Уметовича были высокие показатели по качеству отправления правосудия. Несмотря на свой уход на заслуженный отдых в 2003 году, продолжал преподавать, обучать и воспитывать студентов Юридической Академии в городе Каракол. Бейшебай Уметович запомнится своим коллегам как требовательный и принципиальный судья, обладавшего глубокими знаниями в сфере законодательства, большим профессиональным опытом. Судебная система Кыргызской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Уметова Бейшебая Уметовича. Светлая память о Бейшебае Уметовиче навсегда сохранится в наших сердцах Прощайте, Бейшебай Уметович!", - сказал в завершение своего выступления председатель Верховного суда.

Для справки: Бейшебай Уметович родился 5 мая 1938 года в селе Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

В 1956 году окончил среднюю школу и поступил на юридический факультет Кыргызского государственного университета, который окончил в 1962 году. В том же году работал следователем в прокуратуре Ак-Талинского района, затем переведен в Алайский район.

  1. С 1968 по 1981 год работал помощником прокурора в прокуратуре Ошской, Иссык-Кульской областей.
  2. В 1981 году избран заместителем председателя Иссык-Кульского областного суда.
  3. В 1983-1985 годах был заведующим отделом юстиции области, а в 1985 году - вновь заместителем председателя областного суда.
  4. С 1990 по 1999 год занимал должность председателя Каракольского городского суда.
  5. В 1999 году назначен председателем Ак-Суйского районного суда, в 2003 году вышел на пенсию.


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URL: https://www.vb.kg/436346
Теги:
Верховный суд, похороны, Кыргызстан, некролог
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