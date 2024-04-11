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Сокулукскому водохранилищу помогают выжить

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- Канат Кожоев
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С марта по май по поручению правительства в Кыргызстане проходит традиционный трехмесячник по улучшению санитарного состояния, благоустройству территорий городов и населенных пунктов, оздоровлению экологической обстановки, увеличению площадей зеленых насаждений.

В рамках этого трехмесячника Служба водных ресурсов решила провести поистине грандиозное "мероприятие" - очистку Сокулукского водохранилища.

Построено водохранилище в 1968 году. Его территория – 200 га, подпитывается оно из реки Сокулук и Западного БЧК. Проектный объем - 9 млн кубометров, однако сейчас уже фактически – 7 млн. Остальное – ил. В прошлом году по этой причине полив из водохранилища закончился уже в июле (вычерпали всю воду), хотя ее (воды) должно было хватить до конца лета.

Водохранилище давно нуждается в серьезной, основательной мехочистке, на которую денег, как обычно, не хватало. Служба водных ресурсов и Сокулукское РУВХ неоднократно подавали соответствующие заявки, но лишь в этом году на очистку и все прочее выделили 10 млн сомов. И это – ничтожно малая сумма, которой не хватит на осуществление даже половины задуманного и необходимого.

Что конкретно необходимо сделать, кроме очистки от ила? Во-первых, капитальный ремонт башенного водовыпуска; во-вторых, восстановление освещения по периметру (света нет уже боле двадцати лет)… А есть еще и в-третьих, и в-четвертых… Работы много. Денег мало. И рабочих рук катастрофически не хватает.

Нынешней весной СВР привлекла к помощи стратегическому водному объекту студентов бишкекских вузов. Три высших учебных заведения, которые по доброй традиции участвуют в различных мероприятиях, проводимых СВР, - КРСУ, КГТУ и КНАУ. И на сей раз студенты и сотрудники этих университетов совместили… полезное с полезным. И в трехмесячнике по озеленению и благоустройству поучаствовали, и значительно помогли очистке прилегающей к водохранилищу территории от грязи мусора.

Да и с приятным тоже совместили: побывали на природе, подышали свежим воздухом, проветрились от городского смога.

5 апреля в сорока километрах от Бишкека по инициативе СВР и РУВХ, при поддержке Регионального проекта ЮСАИД по водным ресурсам и окружающей среде состоялся массовый субботник. Сколько именно мусора вывезли с территории по периметру водохранилища столичные студенты – доподлинно не подсчитано. Но мешков было много. К сожалению, пресловутого человеческого фактора никто не отменял, и окрестные жители чего только не набросали на берегу красивейшего водоема.

Надолго ли хватит этой очистки? Хотелось бы надеяться, что надолго. А вот на очистку самого лона водохранилища, по словам его начальника Алишера Урумова, уйдет гораздо больше и времени, и денег, и сил. Ее придется проводить кусками и отрезками, поэтапно, и не за один год: все сразу – не потянуть.

Кроме общественно полезного труда на свежем воздухе, для студентов была организована своеобразная экскурсия по объектам водохранилища. Как всегда, СВР большое внимание уделяет профориентационной работе. Его сотрудники справедливо полагают, что смену и будущих коллег надо растить с самой юности, давая честное и четкое представление о том, где, как, с чем и в каких условиях им придется работать.

Ребята, принявшие наиболее активное участие в субботнике, получили подарки от Регионального проекта ЮСАИД по водным ресурсам и окружающей среде.


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URL: https://www.vb.kg/436354
Теги:
Минсельхоз, ЮСАИД, сельское хозяйство, Сокулукский район, студенты, субботник
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