С нового автовокзала Бишкека начали курсировать маршрутки

С нового автовокзала Бишкека "Бишкекавтобекети" с 10 апреля начали курсировать маршрутки в Каракол, Бостери и Балыкчы, сообщили в мэрии.

На линии 10 микроавтобусов. Они отправляются ежедневно с 12.00.

Стоимость проезда:

Бишкек – Каракол – 450 сомов;

Бишкек – Бостери – 350 сомов;

Бишкек – Балыкчы – 300 сомов.

Отмечается, что билеты можно приобрести, позвонив по номерам: 0 704 190 589, 0 700 981 080.

Рейсы нерегулярные.

МП "Бишкекавтобекети" расположено на пересечении объездной дороги и улицы Алма-Атинской.