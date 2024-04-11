С нового автовокзала Бишкека начали курсировать маршрутки

С нового автовокзала Бишкека "Бишкекавтобекети" с 10 апреля начали курсировать маршрутки в Каракол, Бостери и Балыкчы, сообщили в мэрии.
На линии 10 микроавтобусов. Они отправляются ежедневно с 12.00.
Стоимость проезда:
Бишкек – Каракол – 450 сомов;
Бишкек – Бостери – 350 сомов;
Бишкек – Балыкчы – 300 сомов.
Отмечается, что билеты можно приобрести, позвонив по номерам: 0 704 190 589, 0 700 981 080.
Рейсы нерегулярные.
МП "Бишкекавтобекети" расположено на пересечении объездной дороги и улицы Алма-Атинской.