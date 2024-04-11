Средняя зарплата в Кыргызстане составила 33 тысячи 512 сомов

Размер среднемесячной заработной платы одного работника в январе-феврале 2024 года составил 33 тыс. 512 сомов. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацстаткома Зайнидин Жумалиев.

По его словам, рост по сравнению с предыдущим 2023-м годом составил на 11,6%.

Он отметил, что увеличение зарплаты наблюдалось в сферах оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, ремонта авто и мотоциклов, строительства, водоснабжения и очистки, добычи полезных ископаемых, а также в сфере транспорта и хранения грузов.

Источник: Кабар