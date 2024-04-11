MEGA продолжает улучшать связь по всей стране

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает масштабную работу по активному развитию сети, усилению покрытия и модернизации оборудования.

Проведённые в марте 2024 года технические работы позволили улучшить качество сигнала и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G во всех областях Кыргызстана.

Модернизация базовых станций MEGA в городах Бишкек, Кант, Токмок, Кара-Балта, Нарын, Джалал-Абад, Ош, Каракол существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих сёлах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвёртого поколения:

Чуйская область: Новопокровка (Логвиненковский аильный округ), Новопокровка (Новопокровский аильный округ), Жар-Башы, Ичке-Суу, Норус, Таш-Башат, Уч-Эмчек, Комсомольское, Джал, Калтар, Плодовое, Шалта, Жайылма, Октябрьское, пгт.Каинды, им.Чапаева, Отогон, Кайырма, Виноградное, Полевое, Привольное, Алтын, Озерное, Ойронду, Первомайское, Телек, Арал, Камышановка, Лебединовка, Беловодское,

Нарынская область: Баетово, Каиынды-Булак, Терек, Эпкин, Ара-Кель, Орток, Чолпон, Эпкин, Базар-Турук, Жаны-Арык, Доскулу (Жумгал), Кызарт, Жалгыз-Терек, Жан-Булак, Эчки-Башы, Кочкорка, Тендик, Ат-Баши, Бугучу, Кум-Дебе, Тармал-Саз, Талды-Суу, Арал, Кызыл-Соек, Кызыл-Туу, Баш-Каинды, Ача-Каинды, Чаек, Ак-Татыр, Сары-Булун.

Таласская область: Манас, Талас, Сасык-Булак, Кок-Ой.

Баткенская область: Тогуз-Булак, Рават, Лейлек, Тамаша, Жаны-Коргон, Пульгон, Таш-Кыя, Чал-Таш, Кулду, Орозбеково, Паскы-Арык.

Иссык-Кульская область: Кабак, Корумду, Ак-Терек, Жылуу-Булак, Боз-Учук (Нововознесеновка), Кара-Кыз (Пионер), Качыбек (Раздольное), Энчилеш (Боз-Учук), Теплоключенка, Желе-Дебе, Джети-Огуз.

Ошская область: Жайылма, Додон, Алпордо, Талаа, Чайчи, Жандама, Адыр, Ынтымак, Ай-Тамга, Муркут, Толман, Саламалик, Присавай (Сары-Колотский аильный/округ), Савай, Ынтымак (Савайский аильный округ), Тепе-Коргон, Кызыл-Шарк, Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат, Какыр, Карчабек, Кызыл-Тоо.

Джалал-Абадская область: Дебей, Чокмор, Сузак, Арал (Кара-Дарыянский аильный округ), Беш-Бадам, Киргиз – Гава, Бостон (Сайпидин-Атабековский аильный округ), Найман, Казарман, Кызыл-Жылдыз, Сары-Булак (Багышский аильный округ), Сафаровка, пгт. Шамалды-Сай, Рахманджан, Жаны-Арык, Баймак, Сафедбулан (б.Гюльстан), пгт. Сумсар, Мончок-Добо, Кызыл-Токой, Кашкалак, Келте, Кажар, Айры-Там, Жаш-Ленин, Кызыл-Ай, Чон-Курулуш, Ортонку-Арал (б.Интернационал), Баймундуз, Жыгач-Коргон (б.им.Фрунзе), Чымчык-Жар, им.С.Жеенбекова(б.им.Тельмана), Ленинское, Орто-Сай (б.Гавриловка), Качкынчы, Кызыл-Кыргызстан, Таш-Кутчу, Камандар, Чангыр-Таш.

За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в селах:

Кабак, Ак-Сай Иссык-Кульской области; Жайылма, Беловодское Чуйской области; Жайылма, Додон, Алпордо, Талаа, Чайчи, Адыр, Ынтымак, Ай-Тамга, Муркут, Толман, Саламалик, Тепе-Коргон, Какыр, Карчабек, Кызыл-Тоо Ошской области; Дебей, Чокмор, Бостон (Сайпидин-Атабековский аильный округ), Найман, Сары-Булак (Багышский аильный округ), Сафаровка, пгт. Шамалды-Сай, пгт. Сумсар, Мончок-Добо, Кызыл-Токой, Кашкалак, Келте, Кажар, Чангыр-Таш Джалал-Абадская области; Тамаша, Жаны-Коргон Баткенской области; Кок-Ой Таласской области; Талды-Суу, Кызыл-Туу, Баш-Каинды, Ача-Каинды Нарынской области.

Модернизированы базовые станции MEGA сети 2G в городах Бишкек и Шопоков, а также в селах:

Ошской области: Кызыл-Кыштак, Жайылма, Додон, Алпордо, Талаа, Чайчи, Адыр, Ынтымак, Ай-Тамга, Муркут, Толман, Саламалик, Какыр, Карчабек, Кызыл-Тоо. Баткенской области: Тогуз-Булак, Тамаша, Жаны-Коргон. Чуйской области: Сокулук, Жайылма. Джалал-Абадской области: Дебей, Чокмор, Ак-Булак, Катар-Жангак (Кызыл-Ункурский аильный округ), Кызыл-Ункур, Бостон (Сайпидин-Атабековский аильный округ), Найман, Сары-Булак (Багышский аильный округ), Сафаровка. Нарынской области: Талды-Суу, Кызыл-Туу, Баш-Каинды, Сары-Булун. Иссык-Кульской области: Ак-Сай. Таласской области: Кок-Ой.

В селе Ак-Сай Тонского района Иссык-Кульской области установлена новая база стандарта 4G.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населённых пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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