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В Бишкеке состоится фестиваль камерной музыки "Японская весна"

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В Бишкеке состоится фестиваль камерной музыки "Японская весна". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в нынешнем году в рамках фестиваля "Японская весна" на сцене Кыргызской Государственной филармония им.Т.Сатылганова выступят исполнители высочайшего международного уровня, представляющие камерный жанр классической музыки. Это известные японские музыканты Котаро Фукума (фортепиано), Тацуки Нарита (скрипка) и Макото Йошида (кларнет). Все артисты – лауреаты престижных международных конкурсов, активно концертируют по всему миру, выступают с ведущими мировыми оркестрами и дирижерами. Казахстан представит прославленный камерный коллектив - Государственное трио РК "Forte trio".

Гуманитарный фонд "Дегдар" ежегодно проводит в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане международный фестиваль искусств "Японская весна". Этот творческий проект снискал большую популярность у зрителей. В нем участвуют яркие представители классической музыки из Японии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Цель проекта – знакомство с творчеством японских авторов и азиатских композиторов, творческий взаимообмен между музыкантами и, конечно, укрепление дружественных связей между странами.

Вход свободный.

17 апреля (18:30) - Котаро Фукума (фортепиано), Тацуки Нарита (скрипка) / Япония

В программе – музыка Р. Сакамото, Д. Фуджикуры, А. Серкебаева, М. Сагатова, Э. Элгара, М. Равеля, а также премьера Web-Сонаты молодого современного японского автора Юри Умэмото.

18 апреля (18:30) - Макото Йошида (кларнет) / Япония

"FORTE TRIO" / Казахстан

В программе – музыка Л. ван Бетховена, Б. Сметаны, В. Рабла, Х. Окумуры и др.


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URL: https://www.vb.kg/436364
Теги:
Казахстан, концерт, Япония, Бишкек
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