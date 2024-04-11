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В Кыргызстане проходят Дни науки в честь 85-летнего юбилея Медакадемии

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- Нина Ничипорова
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Международная научно-практическая конференция "Дни науки-2024", посвященная 85-летию Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева, проходит в Бишкеке.

В ее работе участвуют как маститые ученые, так и их молодые коллеги из Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья, студенты. Обсуждаются актуальные сегодня вопросы общественного здоровья, гигиены и эпидемиологии, охраны материнства и детства, хирургии и онкологии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностики и терапии, фармакологии и фармации, фундаментальной медицины, биомедицинской инженерии, оториноларингологии и офтальмологии, экстремальной медицины, травматологии и ортопедии, профилактической и гуманитарной медицины.

Министерство здравоохранения республики и КГМА в честь юбилея, как пояснила ректор медицинской академии, профессор Индира Кудайбергенова, решили провести в мае олимпиаду среди студентов. Задумана она с целью популяризации знаний в различных направлениях медицины, повышения интереса у студентов к учебной деятельности, создания возможностей для проявления ими научного и творческого потенциала, а также поддержки будущих специалистов.

Как отмечалось на научно-практической конференции, Кыргызская государственная медицинская академия имени И.Ахунбаева является флагманом высшего медицинского и фармацевтического образования в Кыргызстане. Она была основана в 1939 году, и на протяжении прошедших лет в ее стенах было подготовлено более 40 тысяч врачей. Своими опытом и знаниями с будущими специалистами делятся мэтры кыргызской медицины, действительные члены и члены-корреспонденты Национальной академии наук Кыргызской Республики, зарубежных академий, а также доктора и кандидаты наук. Многие из них являются заслуженными врачами и деятелями науки, заслуженными работниками здравоохранения и образования республики, обладателями солидных премий в области медицинской и других наук. Обучение студентов ведется в аудиториях и учебных центрах КГМА, оснащенных современной медицинской техникой и инструментами.

Кстати, одна из двухсот звёзд созвездия Дракона названа именем КГМА имени И.К. Ахунбаева в честь восьмидесятилетнего юбилея флагмана высшего медицинского образования в нашей стране. В академии бережно хранится сертификат астрометрического реестра Роскосмоса, врученный ректору КГМА, профессору Индире Кудайбергеновой. Первая на территории нашей страны кузница медицинских кадров заслуживает почёта подобного рода. Созвездие Дракона является околополюсным и располагается в Северном полушарии. Над горизонтом это созвездие можно различить в любое время года. Наверное, это символично: звезда всегда освещает путь людям в белых халатах, которые в любое время готовы помочь другим.


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URL: https://www.vb.kg/436365
Теги:
наука, образование, студенты, юбилей, медики, Академия наук
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