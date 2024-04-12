Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки сим-карт в РФ

В России иностранцы смогут покупать сим-карты российских операторов связи, если они будут зарегистрированы на портале "Госуслуг" с использованием биометрии. Такие требования внесены в подготовленный Минцифры законопроект.

"Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале "Госуслуг" с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи", - указано в документе, с которым ознакомились "Ведомости". Данные требование не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Законопроектом устанавливается срок нахождения в браке в два года для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке, передает RT. Кроме того, теперь несколько категорий переселенцев при переезде в РФ не обязаны подтверждать знание русского языка. В частности, речь идет о тех, кто ранее отказался от российского гражданства.

Источник: ura.news