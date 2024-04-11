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Шакиев призвал заблокировать мультфильмы на русском и английском языках

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"Не халал, а адал", - поправил коллег спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев 11 апреля на заседании парламента, где обсуждался законопроект "О халал-индустрии".

Он призвал депутатов говорить и называть имена на кыргызском языке, так как многие слова арабизировались и русифицровались.

"Даже, когда имена детям даете, в основном арабские имена ставите. У нас же много красивых кыргызских имен есть: Бакыт, Таалай, Эльмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек, Акылбек. Этому стоит уделить должное внимание. Мало того, что язык может исчезнуть, так и имена кыргызские потеряем", - считает спикер.

Шакиев отметил, что в регионах дети, которые только начинают говорить, разговаривают на русском языке. "Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны, на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык", - обратился он к кыргызстанцам.

Источник: akipress


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