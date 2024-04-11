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В Бишкеке стартовал ежегодный фестиваль ко Дню космонавтики

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- Назгуль Абдыразакова
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С 11 по 22 апреля в столице Кыргызстана пройдет фестиваль "Дорога к звездам начинается в Бишкеке", посвященный Дню космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, о космическом феномене Кыргызстана бишкекчане смогут узнать на лекции профессора КРСУ Л.И. Сумарокова в Русском доме в Бишкеке 11 апреля в 16.30. Статья "Как Юрий Гагарин создал космический феномен Киргизии" была опубликована к 90-летию первого космонавта. На этой же встрече о восприятии космоса великим мыслителем и художником Николаем Рерихом расскажут сотрудники Музея Рериха Бишкека. После выступлений спикеров состоится показ документального фильма "Как я стал космонавтом" - удивительной истории простого офисного работника, который исполнил свою мечту и полетел в космос!

Кыргызстан – родина двух летчиков-космонавтов, совершивших космические полёты Героя России и Героя Кыргызстана Салижана Шарипова и Героя России Сергея Корсакова. Год назад Сергей Корсаков передал президенту Садыру Жапарову флаг Кыргызской Республики, побывавший на космической высоте Международной космической станции. В 1964 г. в Кыргызстане гостил Юрий Гагарин, многие космонавты неоднократно бывали в Кыргызстане. Ученые Кыргызстана создавали научные приборы, успешно работавшие на космических станциях.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев: "12 апреля – день, который знаменует воплощение мечты, устремлений миллионов людей, проявление воли и желания стать лучше, достигнуть новых высот. Для Салижана Шарипова и Сергея Корсакова – парней из замечательных и простых семей из Узгена и Бишкека дорога к звездам началась в Кыргызстане. Для нас важно показать другу другу, что каждый из нас может добиться очень много, а когда мы вместе- для нас нет преград".

12 апреля в 9.30 состоится возложение цветов к бюсту Ю.А. Гагарина у средней школы № 25 на улице Гагарина. Россотрудничество передаст школе учебники и художественную литературу.

Также в этот же день состоится акция движения "Волонтеры Победы" в Кыргызстане "Улица героев" - волонтеры напомнят горожанам о первом космонавте и значении Дня космонавтики. В этот же день отдельные, университеты и библиотеки присоединяться к акции "Звёздный диктант".

19 – 22 апреля ожидается приезд в Кыргызстан Летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, первого бишкекчанина, побывавшего в космосе Сергея Корсакова. Визит готовит АНО "Уникальный мир" и телеканал "Звезда" вместе с партнерами из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/436376
Теги:
праздник, Россия, космонавтика, Бишкек, Кыргызстан
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