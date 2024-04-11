Погода
$ 89.17 - 89.79
€ 96.33 - 97.30

"Формируется новая архитектура мира. Перестраиваются формы взаимодействия"

236  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути", созданного Международной организацией евразийского сотрудничества (МОЕС), состоится первая масштабная встреча. В ней примут участие более 500 делегатов из 32 стран, в том числе из Казахстана, Кыргызстана и других государств Центральной Азии. Среди них – представители органов власти и бизнеса, эксперты, деятели науки и культуры.

Мероприятие пройдет 19 апреля на площадке Цифрового делового пространства в Москве. В ходе пленарного заседания форума собравшиеся обсудят новые инструменты многополярного мира, место Большого Евразийского партнерства (БЕП) в системе новой архитектуры мира, сопряжение БЕП и инициативы Китая "Один пояс – один путь" и другие вопросы.

Далее состоятся тематические сессии по следующим направлениям: экономика, международное право, предпринимательство, народная дипломатия, наука и образование и другим.

Также запланировано проведение церемонии награждения участников. Кроме того, состоится подписание партнерских соглашений.

Как отметил президент МОЕС Дмитрий Стасюлис, Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути" становится одним из драйверов интеграционных процессов Большой Евразии.

"Формируется новая архитектура мира. Перестраиваются формы экономического, энергетического, технологического взаимодействия. Инициатива Президента России Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства обретает четкие контуры", – отметил он.

Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути" является постоянно действующей площадкой. Он был создан с целью объединения представителей международных организаций, органов власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, научных кругов, представителей традиционных религий, деятелей культуры и искусства различных государств для совместного формирования общего будущего ради процветания и укрепления мира и безопасности, содействия духовно-нравственному развитию, повышению уровня благосостояния, построению благоприятной и безопасной среды для граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436378
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  