"Формируется новая архитектура мира. Перестраиваются формы взаимодействия"

В рамках Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути", созданного Международной организацией евразийского сотрудничества (МОЕС), состоится первая масштабная встреча. В ней примут участие более 500 делегатов из 32 стран, в том числе из Казахстана, Кыргызстана и других государств Центральной Азии. Среди них – представители органов власти и бизнеса, эксперты, деятели науки и культуры.

Мероприятие пройдет 19 апреля на площадке Цифрового делового пространства в Москве. В ходе пленарного заседания форума собравшиеся обсудят новые инструменты многополярного мира, место Большого Евразийского партнерства (БЕП) в системе новой архитектуры мира, сопряжение БЕП и инициативы Китая "Один пояс – один путь" и другие вопросы.

Далее состоятся тематические сессии по следующим направлениям: экономика, международное право, предпринимательство, народная дипломатия, наука и образование и другим.

Также запланировано проведение церемонии награждения участников. Кроме того, состоится подписание партнерских соглашений.

Как отметил президент МОЕС Дмитрий Стасюлис, Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути" становится одним из драйверов интеграционных процессов Большой Евразии.

"Формируется новая архитектура мира. Перестраиваются формы экономического, энергетического, технологического взаимодействия. Инициатива Президента России Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства обретает четкие контуры", – отметил он.

Всемирный форум "Новая эпоха – новые пути" является постоянно действующей площадкой. Он был создан с целью объединения представителей международных организаций, органов власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, научных кругов, представителей традиционных религий, деятелей культуры и искусства различных государств для совместного формирования общего будущего ради процветания и укрепления мира и безопасности, содействия духовно-нравственному развитию, повышению уровня благосостояния, построению благоприятной и безопасной среды для граждан.