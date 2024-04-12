Опасные связи: чем для Кыргызстана чревата дружба с Америкой

США резко сократили помощь Украине накануне выборов американского президента. Этот момент должны для себя отметить и правильно оценить все те страны, которые намереваются полагаться на помощь Вашингтона и убеждены, что американская сторона способна к равноправным партнерским отношениям с другими государствами.

Именно заверения США и коллективного Запада во всемерной поддержке способствовали тому, что Киев в свое время совершил фатальную ошибку, обострив до предела отношения с Москвой.

И, действительно, сначала казалось, что обещанная американцами и европейцами военная и финансовая помощь будет нескончаемой. Вашингтон поставлял Киеву оружие и боеприпасы. С начала российско-украинского конфликта США передали Украине более 60 траншей военной помощи. По данным Исследовательской службы Конгресса за декабрь 2023 года, объем военной помощи Украине за два года с начала СВО со стороны США составил почти $49 млрд. Правда, последний пакет военной помощи, выделенной США в прошлом году составил всего $250 млн из средств, одобренных американским Конгрессом еще в 2022 году.

Впрочем, в этом году администрация Джо Байдена собиралась выделить Киеву больше денег, чем в предыдущие два года - $61,4 млрд. Только вот проект не поддержала Палата Представителей Конгресса, которую контролируют республиканцы. В итоге в законе об оборонном бюджете на 2024 году на украинский конфликт заложили только $800 млн. То есть американские вливания в эскалацию конфликта на Украине пока не сошли на нет, но заметно сократились, как, впрочем, и интерес западного мира к самому украинскому конфликту.

Причины, по которым это происходит, очень просты. В США давно идет активная политическая дискуссия по поводу целесообразности отправки денег американских налогоплательщиков на Украину. Причем этим вопросом задаются не только политики, но и сами простые американцы, что напрямую сказывается на объемах поддержки избирателями демократической партии.

Рейтинг одобрения деятельности действующего президента от демпартии Джо Байдена упал до 39%. Год назад такие показатели вряд ли беспокоили бы демократов, но не за несколько месяцев до выборов.

Вместе с тем, отказ США помогать Украине связан не только с предвыборной лихорадкой. Многие американские политики считают чудовищную коррумпированность киевского режима вполне весомым аргументом против выделения денег. По словам члена Палаты Представителей Конгресса США Скота Перри, американцы "не намерены выписывать чеки этой самой коррумпированной стране на планете ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй".

Понятно, что американских противников спонсирования Киева раздражает то, что их страна выполняет социальные обязательства другой страны, оплачивая пенсии и пособия украинцам, вместо того чтобы решать внутренние проблемы и обеспечивать достойную жизнь гражданам своей страны.

Кстати, высокую коррумпированность властей отмечают и сами жители Украины. Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в феврале Международным республиканским институтом на Украине, более половины (51%) опрошенных считают, что коррупция во власти представляет главную угрозу для их страны.

Впрочем, украинская верхушка постоянно показательно "борется" с коррупцией. Несколько лет назад на Украине появился антикоррупционный суд, потом антикоррупционное расследовательское бюро. Раз в месяц эта организация радует раскрытием громких дел, однако люди, находящиеся у власти, на самом высоком уровне, продолжают спокойно обогащаться, в том числе за счет средств, выделяемых американцами на военные цели.

На этом фоне американцы, еще год назад клявшиеся Киеву ни при каких обстоятельствах не снижать уровень поддержки, рассуждают о том, что помощь может сохраниться в прежних объемах, но уже в другом статусе - в виде кредита. А это уже совсем другая история.

Между тем, по тому как развиваются взаимоотношения Киева и Вашингтона можно судить о том, как США в принципе строят свои отношения с другими странами. Очевидно, что дружба с американцами существует до тех пор, пока она нужна им самим.

Как считает политолог Игорь Шестаков глубина взаимосвязей Кыргызстана с Россией и США разнится колоссально.

"Россия и США работают в разных направлениях, хотя обе страны заявляют о стратегическом партнерстве с Кыргызстаном. Однако есть определенная разница в подходах к этому стратегическому партнерству, потому что Россия, во-первых, сыграла и продолжает выполнять важную роль в укреплении обороноспособности и национальной безопасности Кыргызстана. Долгое время РФ была основным и главным партнером нашей страны по поставкам вооружений. И во время таких инцидентов, которые были в 1999 году (прим. автора - события в Баткене). По линии ОДКБ нам поставлялись необходимые боеприпасы, военная техника, свою работу выполняют и военные советники. В тех конфликтах, которые происходили на таджикской границе в 2021-2022 годах, наши военные во многом были вооружены и имели технические средства российского производства", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, военно-техническая помощь от США привлекалась по линии НАТО.

"Ее объемы были в разы меньше. А сама помощь носила больше ознакомительный характер, чтобы кыргызские военные могли видеть, как взаимодействие происходит в войсках Североатлантического альянса", - отмечает эксперт.

Кроме того, со стороны России республике постоянно выделяется военно-техническая помощь, причем не только по линии Министерства обороны, но и для других силовых структур, включая МЧС, которое регулярно получает спецтехнику.

"Вместе с тем, достаточно большой блок гуманитарного сотрудничества [с Россией] идет как на двусторонней основе, так и на основе сотрудничества в рамках ООН. Это, например, финансирование бюджетных программ Минздрава в объеме до $20 млн в год", - поясняет Шестаков.

К тому же, по его словам, США никогда не списывали нам долгов.

"Я не помню, чтобы американская сторона нам что-то прощала или списывала. Да, нам пролонгировали кредиты, которые выделялись по линии ВМФ и Всемирного банка, но я не помню, чтобы эти средства списывались. А вот Российская Федерация как-то списала нам $500 млн кредитов. Это беспрецедентный пример и очень важный момент для нашей небогатой республики", - говорит эксперт

Кроме того, эксперт отметил такой существенный фактор как трудовая миграция.

"За 2022 и за 2023 год, если суммировать, то было переведено более $5 млрд денежных переводов со стороны мигрантов из России. Переводы наших мигрантов из США не достигают и $100 млн, хотя за последний год выросло число наших граждан, которые выезжают в Штаты - на сегодня их там, где-то 80 тысяч. И опять же, если по цифрам брать, то в России работает до миллиона граждан Кыргызстана. Это тоже стратегический момент, который решает социально-экономические задачи. Ну и, наверное, самое главное это то, что Россия никогда особо не вмешивалась в наши внутриполитические процессы, не занималась развитием, скажем, государственных институтов в том плане, как они должны работать. РФ абсолютно спокойно восприняла переход из парламентской системы в президентскую. Тогда как американская сторона настаивала на том, чтобы в КР осталась парламентская форма правления, в то время как сами Соединенные Штаты входят в число главных президентских государств мира. Россия такие подходы не использует", - резюмирует Игорь Шестаков.

Так что сегодня, когда Соединенные Штаты и их сателлиты набиваются в друзья странам Центральной Азии, в том числе Кыргызстану, нужно четко осознавать, что все эти попытки сближения вызваны тем, что западникам необходимо создать на наших территориях антироссийский плацдарм и, скорее всего, хочется восстановить военное присутствие. Само собой, что при таком раскладе все стратегические связи с РФ - исторические, экономические, в сфере безопасности - должны быть разрушены. Ну а чем это чревато для Кыргызстана, думается, четко понимает и наш народ, и руководство нашей страны.

Россия многие десятилетия остается главным стратегическим партнером Кыргызстана, союзником, а также гарантом внешней безопасности и сохранения стабильности в стране. Российская поддержка касается всех сфер нашей жизни, начиная от образования, заканчивая вооружения. Отношения между нашими странами строятся на взаимном уважении и доверии, которая ни одна из сторон до сих пор не предавала. Это братство помогает нашей стране развиваться экономически, а также обеспечивает спокойную жизнь - без "цветных" революций и внешних угроз - для каждого жителя нашей страны.