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Центральная площадь "Ала-Тоо" пройдет реконструкцию

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11 апреля на площади "Ала-Тоо" с участием заместителя мэра Азамата Кадырова, главы Первомайского района Сарылбек уулу Улана и руководителей городских служб состоялось выездное совещание по вопросу реконструкции площади "Ала-Тоо". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, обсудили о начале проекта реконструкции и обновления площади "Ала-Тоо" с целью улучшения инфраструктуры, создания комфортных условий для горожан и туристов, а также сохранения исторического и культурного наследия.

Так, на сегодняшний день эскизный проект реконструкции находится на завершающей стадии в муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура", в ближайшее время начнутся работы по его реализации.

В связи с началом реконструкции общественные места, скверы Трудовой Славы, Дружбы, сквер им. Таттыбубу Турсунбаевой и монумент дружбы народов, включая пешеходные зоны в районе площади "Ала-Тоо", будут временно перекрыты.

Мэрия города Бишкека приносит извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть, в связи с реконструкцией.


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URL: https://www.vb.kg/436391
Теги:
мэрия, реконструкция, Бишкек, площадь Ала-Тоо
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