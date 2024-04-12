Пловец Денис Петрашев выиграл золото на турнире TYR в США

На престижнейшем турнире серии TYR в США, который собрал сильнейших пловцов Америки, кыргызстанец Денис Петрашов в заплыве на 100 м брассом выиграл золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта КР.

По мнению спортивных специалистов это был заплыв, достойный финала Олимпийских Игр.

"На протяжении всего финального заплыва оставалась интрига и в воздухе витало напряжение. Иначе и не могло быть, ведь на старте собрались чемпионы мира, континентов, финалисты Олимпийских игр. Первые 50 метров трое пловцов Майкл Эндрю, Денис Петрашов и Ник Финк преодолели с результатом менее 28 секунд.

Эндрю немного лидировал с результатом 27,93, Денис преследовал его, показав время 27,97, а Финк был третьим с результатом 27,98.

Но, именно, Денис показал чемпионскую скорость на протяжении все дистанции и выстроил самую искусную стратегию. Это и стало решающим фактором заплыва. Результат Дениса 59,83 и он единственный пловец, преодолевший дистанцию за менее чем одну минуту в финале.

Финк, действующий чемпион мира, последовал за ним с результатом 1:00.03. Рон Полонски занял третье место, опередив а прославленный Эндрю остался без медали", -говорится в сообщении федерации.