Московские полицейские со взломом проникли в квартиру советника посла КР

Сотрудники МВД России в Москве незаконно проникли в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность его нахождения в столице РФ. Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным СМИ, двое российских полицейских прибыли к советнику посольства Кыргызской Республики Жолдошбекову Манасу с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Помимо того, что указанными сотрудниками полиции было осуществлено незаконное проникновение в квартиру дипломата и его семьи посредством взлома замка и повреждения входной двери, правоохранители в грубой форме предъявили требование предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Даже после предъявления дипломатом и членами его семьи своих дипломатических паспортов и дипломатических карточек, сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологических ущерб его несовершеннолетним детям.

По состоянию на сегодняшний день руководством МВД не было проведено служебную проверку по факту неправомерных действий в отношении иностранного дипломата, что указывает на намерения скрыть данное происшествие без принятия соответствующих мер по предотвращению подобных ситуаций в отношении дипломатов из стран Средней Азии в дальнейшем.