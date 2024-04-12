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Московские полицейские со взломом проникли в квартиру советника посла КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудники МВД России в Москве незаконно проникли в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность его нахождения в столице РФ. Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным СМИ, двое российских полицейских прибыли к советнику посольства Кыргызской Республики Жолдошбекову Манасу с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

Помимо того, что указанными сотрудниками полиции было осуществлено незаконное проникновение в квартиру дипломата и его семьи посредством взлома замка и повреждения входной двери, правоохранители в грубой форме предъявили требование предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Даже после предъявления дипломатом и членами его семьи своих дипломатических паспортов и дипломатических карточек, сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологических ущерб его несовершеннолетним детям.

По состоянию на сегодняшний день руководством МВД не было проведено служебную проверку по факту неправомерных действий в отношении иностранного дипломата, что указывает на намерения скрыть данное происшествие без принятия соответствующих мер по предотвращению подобных ситуаций в отношении дипломатов из стран Средней Азии в дальнейшем.


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URL: https://www.vb.kg/436394
Теги:
МВД, посольство, Москва, Кыргызстан
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