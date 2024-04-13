Мобильное приложение Salyk.kg скачали более 34 тысяч раз

Более 34 тысяч пользователей скачали мобильное приложение Salyk.kg с момента его запуска. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, из этого числа более 22 тысяч пользователей скачали приложение на устройства с операционной системой Android и более 12 тысяч - на устройства с iOS.

Пользователи могут войти в приложение через логин и пароль, используемый в веб-версии "личного кабинета" и через Единую систему идентификации (ЕСИ).

С помощью приложения пользователи в режиме онлайн могут:

– оплачивать налоги;

– оформлять электронный патент и страховой полис;

– работать с электронными товаротранспортными накладными;

– проверять наличие задолженности или переплаты;

– сдавать налоговую отчетность с нулевыми показателями;

– направлять запросы на получение справок от налоговых органов;

– получать сведения о зарегистрированном имуществе;

– получать извещения от ГНС.

Salyk.kg можно скачать в магазине приложений Google Play и App Store.

Напомним, что в конце 2023 года налоговая служба запустила приложение Salyk.kg, которое является мобильной версией "личного кабинета" Cabinet.salyk.kg.