Мобильное приложение Salyk.kg скачали более 34 тысяч раз

Более 34 тысяч пользователей скачали мобильное приложение Salyk.kg с момента его запуска. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По ее данным, из этого числа более 22 тысяч пользователей скачали приложение на устройства с операционной системой Android и более 12 тысяч - на устройства с iOS.
Пользователи могут войти в приложение через логин и пароль, используемый в веб-версии "личного кабинета" и через Единую систему идентификации (ЕСИ).
С помощью приложения пользователи в режиме онлайн могут:
– оплачивать налоги;
– оформлять электронный патент и страховой полис;
– работать с электронными товаротранспортными накладными;
– проверять наличие задолженности или переплаты;
– сдавать налоговую отчетность с нулевыми показателями;
– направлять запросы на получение справок от налоговых органов;
– получать сведения о зарегистрированном имуществе;
– получать извещения от ГНС.
Salyk.kg можно скачать в магазине приложений Google Play и App Store.
Напомним, что в конце 2023 года налоговая служба запустила приложение Salyk.kg, которое является мобильной версией "личного кабинета" Cabinet.salyk.kg.