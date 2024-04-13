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В Чуйском театре состоится премьера нового спектакля

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15 апреля в Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры состоится премьера новой постановки "Келиндер козголоңу" ("Бунт невесток") по мотивам известной комедии классика узбекской литературы Саида Ахмада. Об этом сообщает пресс-служба театра.

По ее данным, перевел её с узбекского языка Абибилла Пазылов, осуществила постановку режиссёр Эльвира Ибрагимова. Художник –Юлдаш Нурматов, балетмейстер – Нурлан Карабаев.

Роли исполняют: Нургюль Мамутова, Шералы Уркунбаев, Айида Кулуева, Гуляра Ниязалиева, Асель Базылбекова, Зульфия Жумалиева, Жазмина Жамалбекова, Аэлита Ысакова, Надыр Калыбек уулу, Бекболот Мамбеттурду уулу, Нурбек Кыязов, Бекзат Каныбеков, Бекназар Анарбаев, Арзымат Нурланбек уулу, Кадыр уулу Нурсултан, а также Арун Бейшекеев и Нурдоолот Субанбек уулу.


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URL: https://www.vb.kg/436397
Теги:
Чуйская область, спектакль
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