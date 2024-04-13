В столице усиливают контроль за соблюдением санитарных норм

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек усиливает контроль за соблюдением санитарных норм со стороны компаний и частных лиц. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в списке нарушителей правил благоустройства столицы оказались следующие субъекты:

- в отношении банкетного зала "Ак сарай", расположенного по адресу: ул. Анкара, 7/2, составлен протокол по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях. Сумма штрафа составила 13 000 сомов;

- за несоблюдение чистоты и порядка оштрафовано ОсОО "Турэксперт". Инспекторами составлен протокол согласно статье 114 Кодекса КР о правонарушениях. Сумма штрафа - 13 000 сомов;

- за аналогичное нарушение правил благоустройства юридическую ответственность понесет компания "Рамки KG". Объект также не заключил договор с МП "Тазалык" по вывозу ТБО. Составлен протокол по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях. Штраф составил 13 000 сомов;

- на ОсОО "Булак" по ул. Республиканская, 146/1, составлен протокол по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях. Компания получила штраф на 13 000 сомов;

- по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях оштрафовано на 13 000 сомов ОсОО "Умай групп" в связи с несанкционированной уборкой;

- в отношении управляющего хозяйствующим субъектом, гражданина Т. А. составлен протокол по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях. Сумма штрафа для физического лица составила 3 000 сомов;

- в отношении индивидуального предпринимателя Логай составлено 2 протокола по статьям 114 и 179 ч.2 Кодекса КР о правонарушениях;

- за выброс сточных вод в ирригационную канаву по адресу: Суеркулова, 46, на 5 500 сомов оштрафован гражданин А.С. Инспекторами составлен протокол по статье 179 ч.2 Кодекса КР о правонарушениях;

- штраф в сумме 17 000 сомов получила строительная компания "ЕвроТехСтрой". В отношении объекта составлен протокол по статье 179 ч.2 Кодекса КР о правонарушениях;

- за вырубку ветки дерева оштрафовано ОсОО "Мобильная автолаборатория". Нарушения зафиксированы по адресу: Исакеева, 1/6. Составлен протокол по статье 179 ч.2 Кодекса КР о правонарушениях. Сумма штрафа составила 17 000 сомов. Кроме того, с нарушителями провели разъяснительную беседу.

По выявленным нарушениям со стороны инспекции на месте составляются протоколы, в качестве предупреждения всем представителям бизнеса и хозяйствующим субъектам выдаются уведомления об обязательном соблюдении правил благоустройства.

Напомним, что в соответствии с правилами благоустройства столицы каждый гражданин независимо от форм собственности должен обеспечивать чистоту прилегающей территории.