Госсовет КНР одобрил открытие КПП "Бедель" на границе с Кыргызстаном

По информации на сайте Государственной канцелярии по управлению пунктами пропуска Китая, Госсовет КНР одобрил открытие автомобильного пункта "Бедель" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщила газета "Жэньминь жибао".

Стоит отметить, что "Бедель" в уезде Уши расположен на границе между Китаем и Кыргызстаном. Этот пункт находится на высоте 4269 метров над уровнем моря. С древних времен он был одним из мест для внешней торговли в Южном Синьцзяне и важным проходом из Синьцзяна в Центральную Азию.

Открытие пункта "Бедель" позволит району Аксу задействовать этот автомобильный порт, который станет еще одним удобным каналом для передвижения из Синьцзяна в Центральную Азию.

"Главы наших стран поставили большие задачи по открытию пункта пропуска "Бедель" и запуска автомобильной дороги Барскоон-Учтурфан-Аксу в текущем 2024 году. Несомненно, пункт пропуска "Бедель" откроет новую веху в истории дружбы наших стран, внесет большую дополнительную лепту в увеличение грузопотока из Китая в страны Центральной Азии и дальше", - сказал во время встречи с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику в марте этого года.