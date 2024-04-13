Погода
$ 89.02 - 89.83
€ 94.73 - 95.72

Госсовет КНР одобрил открытие КПП "Бедель" на границе с Кыргызстаном

211  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По информации на сайте Государственной канцелярии по управлению пунктами пропуска Китая, Госсовет КНР одобрил открытие автомобильного пункта "Бедель" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщила газета "Жэньминь жибао".

Стоит отметить, что "Бедель" в уезде Уши расположен на границе между Китаем и Кыргызстаном. Этот пункт находится на высоте 4269 метров над уровнем моря. С древних времен он был одним из мест для внешней торговли в Южном Синьцзяне и важным проходом из Синьцзяна в Центральную Азию.

Открытие пункта "Бедель" позволит району Аксу задействовать этот автомобильный порт, который станет еще одним удобным каналом для передвижения из Синьцзяна в Центральную Азию.

"Главы наших стран поставили большие задачи по открытию пункта пропуска "Бедель" и запуска автомобильной дороги Барскоон-Учтурфан-Аксу в текущем 2024 году. Несомненно, пункт пропуска "Бедель" откроет новую веху в истории дружбы наших стран, внесет большую дополнительную лепту в увеличение грузопотока из Китая в страны Центральной Азии и дальше", - сказал во время встречи с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику в марте этого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436404
Теги:
граница, дороги, Китай, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  