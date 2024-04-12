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Проданные участки в парке Ататюрк вернут в муниципальную собственность

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке парк имени Мустафы Кемаля Ататюрка вернется к прежним границам от 1992 года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Согласно этому документу, будут утверждены границы парка имени Мустафы Кемаля Ататюрка, площадью 107,0 га в границах, утвержденных постановлением Бишкекской городской государственной администрации "О закреплении территорий парка "50 лет СССР" в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства" № 225 от 25 июня 1992 года.

"Так, 43 га земли, ранее выделенных под строительство, должны быть возвращены под парк.

Департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено:

• принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных вышеуказанным постановлением Бишкекской городской государственной администрации;

• демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка;

• провести работу по восстановлению ущерба, причиненного парку, за счет виновных лиц;

• направить в установленном порядке материалы в органы прокуратуры для дачи правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, принявших решения о выделении земельных участков в границах парка.

Также перед МП "Бишкекглавархитектура" поставлена задача подготовить соответствующие документы парка для использования его по целевому назначению и изготовления паспорта объекта историко-культурного наследия.

Октябрьскому акимиату и коммунальным службам провести работу по благоустройству территории для организации мест зон отдыха.

Отметим, что после завершения процедур возврата в муниципальную собственность города Бишкек земельных участков, территория парка, предоставляется Департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек в бессрочное (без указания срока) пользование для содержания и благоустройства парка", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/436405
Теги:
Бишкек, мэр, Парк Ататюрк
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