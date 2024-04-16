В Бишкеке прошла акция по созданию зеленых зон в новостройках

В новостройках Ак-Ордо-2, Ак-Ордо-3 и Алтын-Казык города Бишкек прошла экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья и направленная на создание зеленых зон в жилмассивах.

В ходе мероприятия с участием местных жителей, активистов, волонтеров, команды Общественного фонда "Инициатива АрчА", проекта "Аракет" было посажено 389 саженцев различных деревьев и кустарников, включая абрикос, клен, акацию, яблоню, сирень, сосну, гибискус и другие.

Особое внимание было уделено местам общественного значения. В новостройках Ак-Ордо-2 и Арк-Ордо-3 были озеленены детские площадки и улицы, а в новостройке Алтын-Казык были посажены саженцы вокруг мечети, детской площадки, сквера и кладбища.

Участникам мероприятия также был предложен формат мастер-классов по посадке и уходу за растениями, что поможет сохранить зеленые насаждения и создать благоприятную среду для их роста.

Данное мероприятие было организовано ОО "Ресурсный центр для пожилых" совместно с ОФ Инициатива "Арча" в рамках проекта "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуемого компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.