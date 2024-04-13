При получении взятки задержан следователь ОВД Ноокатского района

28 марта возле здания РОВД Ноокатского района был задержан с поличным следователь ОВД Ноокатского района капитан милиции К.Х.Т. при получении взятки 40 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ГКНБ возбудил возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) в отношении следователя ОВД Ноокатского района Ошской области капитана милиции К.Х.Т., вымогавшего взятку в размере 100 000 сомов за прекращение уголовного преследования по материалам о хулиганстве, несмотря на встречное заявление потерпевшего об отказе в поддержании частно-публичного обвинения.

В результате осмотра места происшествия, во внутренней части моторного отсека автомашины задержанного, были обнаружены обернутые в тряпку денежные средства в сумме 40 тыс. сомов, переданные ему заявителем в качестве взятки.

После проведения соответствующих следственных мероприятий задержанный К.Х.Т. решением Ошского городского суда водворен в СИЗО ГКНБ до 27 мая 2024 года.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия.