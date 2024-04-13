Погода
$ 89.02 - 89.83
€ 94.73 - 95.72

При получении взятки задержан следователь ОВД Ноокатского района

317  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 марта возле здания РОВД Ноокатского района был задержан с поличным следователь ОВД Ноокатского района капитан милиции К.Х.Т. при получении взятки 40 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ГКНБ возбудил возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) в отношении следователя ОВД Ноокатского района Ошской области капитана милиции К.Х.Т., вымогавшего взятку в размере 100 000 сомов за прекращение уголовного преследования по материалам о хулиганстве, несмотря на встречное заявление потерпевшего об отказе в поддержании частно-публичного обвинения.

В результате осмотра места происшествия, во внутренней части моторного отсека автомашины задержанного, были обнаружены обернутые в тряпку денежные средства в сумме 40 тыс. сомов, переданные ему заявителем в качестве взятки.

После проведения соответствующих следственных мероприятий задержанный К.Х.Т. решением Ошского городского суда водворен в СИЗО ГКНБ до 27 мая 2024 года.

В настоящее время, в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436411
Теги:
ГКНБ, задержание, Ноокатский район, Ошская область, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  