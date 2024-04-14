16 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

16 апреля в некоторых районах города Бишкек временно будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В район отключения входят:

- ул. Алыкулова – БЧК – р.Ала-Арча-ул. Л. Толстого;

- ул. Юбилейная – ул. Горького (с. Пригородное) – ул. Садовая (с. Пригородное) – БЧК;

- "Военный Городок", "Кызыл Аскер", ж/м 110 квартал, мкр. Достук.

Воды не будет с 9:00 часов до 22:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Западный" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.