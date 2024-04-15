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В Бишкеке стартовала акция "Сохраним памятники Победы!"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане стартовала ежегодная акция "Сохраним памятники Победы! Кыргызстан -2024", которая несколько лет назад была инициирована Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

В этом году на братское кладбище Кызыл-Аскер вышли ребята поискового отряда школы № 24 в Бишкеке, которые занимаются исследованием воинского пути 40-ой отдельной стрелковой бригады, сформированной во Фрунзе в 1941 году, и военнослужащие Сил Воздушной обороны, воинской части 23565.

"Для нас это не первый субботник на братском кладбище. Мы участвуем в акции "Сохраним памятники Победы-Кыргызстан!" несколько лет. Благодаря поисковикам мы нашли могилу первого командира Одесской школы пилотов, который и занимался перебазированием самолетов и личного состава с линии фронта в глубокий тыл, Якова Мительмана. Он похоронен на воинском кубике и мы считаем, что это реальная действенная работа по сохранению памяти. Каждый год к нам приходят молодые вертолетчики, летчики, инженеры, которым важно видеть как молодежь сохраняет память о героях войны. Это важно для воспитания и для поднятия духа", – рассказал заместитель командира воинской части Садыр Момуналиев.

- В прошлом году мы в рамках проекта "Побратимство Памяти –Побратимство школ" - который объединяет школы, в которых сохраняют память о героях, мы побывали в Волоколамске, который освобождали воины 40 осбр, сформированной в нашей школе. Познакомились с ребятами школы побратима г Волоколамска. А самое главное, на месте видели окопы, места боев, много военных музеев, и теперь уважения к этим захоронениям во сто крат больше. Может быть кто-то из тех солдат, которые воевали под Москвой, выжил потом был ранен и попал к нам, но спасти их не удалось. - рассказывает командир отряда Эмиль Жамалаков.

Напомним, акция "Сохраним памятники Победы" проходит каждый год и свою актуальность не потеряла. Основная задача таких мемориальных субботников - проверить состояние памятников на братских кладбищах, сфотографировать их с разных ракурсов для дальнейшей оценки ремонта. А самое главное провести субботник у памятников и на братских захоронениях своими силами или привлечь к этой работе спонсоров, местные власти либо общественников

.

Почти в каждом селе есть мемориальные памятники, посвященные односельчанам, погибших или принимавших участие в Великой Отечественной войне. Все эти памятники были созданы земляками, зачастую на народные деньги еще в советский период, и это было стремление самих людей сохранить память о том страшном времени.

Во время проведения акции фотографии памятников и данные на них передаются в органы власти, публикуются в СМИ и соцсетях. К участию в акции "Сохраним памятники Победы" приглашаются школьники, студенты и активисты. Необходимо зафиксировать состояние памятника героям Великой Отечественной войны и передать данные по телефону 0555923603 (ватсап) или на электронный адрес ptahasvet@mail.ru. Акция продлится до 22 июня.


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URL: https://www.vb.kg/436419
Теги:
ВОВ, памятник, школа, Кыргызстан
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