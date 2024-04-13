Садыр Жапаров: Сегодня в Нацбанке имеется 51 тонна золота

По итогам первого квартала 2024 года экономика Кыргызстана выросла на 8,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста увеличился в три раза. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил, что это не просто цифры, а результаты неустанной работы команды президента. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось к главе государства Садыру Жапарову, чтобы задать вопросы о причинах положительных показателей в экономике страны.

- Садыр Нургожоевич, председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров сообщил, что по итогам 1-го квартала рост нашей экономики составил 8,8%, а без учета "Кумтора" он составил 9,8%. Это правда? Какие отрасли нашей экономики способствовали такому росту?

- Конечно, это правда. Это официальные данные. Национальный статистический комитет отслеживает и подсчитывает каждую цифру.

Кроме того, Министерство экономики и коммерции осуществляет контроль. Все отрасли способствуют росту нашей экономики.

По налогоплательщикам

1. "Кумтор"

2. "Альянс алтын" (Жеруй)

3. "Алтын кен"

4. "Нур телеком"

5. "Скай Мобайл" (Bitel)

6. "Альфа Телеком" (MegaCom)

7. "Ред Петролеум" (Альфа Ойл)

8. "Партнер нефть"

9. "Газпромнефть"

10. "Топ ночь"

11. "Айыл Банк"

12. "Оптима"

- эти компании занимают первые места.

И хотелось бы отметить существенный вклад Национального банка в экономический рост и сдерживание инфляции.

- Вы сказали, что Национальный банк вносит большой вклад в рост нашей экономики. Сколько у нас резервов, если не секрет? А как насчет наших золотых запасов?

- Никакого секрета нет. Это общедоступная информация. Наши международные резервы сегодня достигли 3 миллиардов 491 миллиона долларов. С момента обретения независимости до 2020 года наши международные резервы за 30 лет составляли всего 2 миллиарда 424 миллиона долларов.

Сегодня команда Нацбанка всего за три года смогла добиться увеличения резервов на 1 миллиард 67 миллионов долларов.

Если говорить о золотом запасе, то до 2020 года за 30 лет было накоплено всего 16 тонн золота. Сегодня в Нацбанке имеется 51 тонна золота. За три года запасы золота увеличены на 35 тонн. Посмотрите на разницу: 16 тонн за 30 лет, 35 тонн за три года.

Кроме того, Нацбанк снизил уровень инфляции до 5,2%. По сравнению с другими странами инфляция в нашей стране ниже. Это результат правильной политики Национального банка.

- Нет ли сейчас проблем в госбюджете с погашением внешнего долга, выплатой по защищенным статьям? Есть критики, утверждающие об увеличении внешнего долга...

- Позвольте мне объяснить простым языком о внешнем долге. Давайте после этого забудем эту тему. Более мы не будем отвечать на эти вопросы.

Конечно, наши граждане, которые не хотят этого понимать, могут продолжать манипулировать тем, что наш внешний долг увеличился. Мы больше не будем обращать на них внимания!

В 2020 году наш внешний долг составлял около 5 миллиардов долларов. Эта сумма представляла собой внешний долг, накопленный за 30 лет. Если не считать недавних проектов Датка-Кемин, Север-Юг и модернизации ТЭЦ, значительных работ не проводилось.

Нам нужны были все три проекта как воздух и вода, но они не оправдают себя даже за 40 лет, потому что их стоимость увеличили в 2-3 раза дороже. Если сравнить цены, то окажется, что аналогичные строительства и работы проводятся в европейских странах в 2-3 раза дешевле, чем у нас.

Например, даже студент пятого курса профильной специальности сможет подсчитать, сколько денег необходимо на строительство ТЭЦ.

Дорога север-юг, проект Датка-Кемин - тоже завышены в цене. В этом нет вины китайской стороны, которая выдала кредит, а виноваты наши власти и чиновники. Деньги были украдены.

Мы до 2035 года погасим наши внешние долги в размере 5 миллиардов долларов, которые накопились до сегодняшнего дня. Сроки выплаты совпали с периодом работы моей команды. Слава Богу, в наших силах это сделать. Наша экономика улучшилась. Пока в стране мир и стабильность, мы без труда выплатим.

Запомните, предыдущие долги мы будем выплачивать за счет народа - из общереспубликанского бюджета. Потому что до этого не было ни одного самоокупаемого проекта. Все полученные деньги утекли, как вода в песок.

Долги, которые берем сейчас, каждый взятый доллар, направим на конкретные проекты. Мы их берем на самоокупаемые проекты. Приведу только один пример. На строительство ГЭС "Камбар-Ата 1" будет потрачено около 5-6 млрд долларов.

Этот проект окупится через 13-15 лет с момента завершения и ввода в эксплуатацию. Когда придет время погашать долг по этому проекту, республиканский бюджет и народ не будут платить. ГЭС "Камбар-Ата 1" окупится до наступления срока погашения долга. Каким образом?

Например, Всемирный банк предоставляет кредит в размере 500 млн долларов сроком на 50 лет с 10-летним льготным периодом без процентов. Кредит на таких условиях был получен впервые в истории Кыргызстана.

Теперь расскажу о проекте "Камбар-Ата 1". Срок строительства 8-10 лет. Затраченные на строительство 5-6 миллиардов долларов полностью окупятся через 13-15 лет с момента завершения строительства и начала эксплуатации. Получается, что самое длительное время, когда полностью окупится стоимость "Камбар-Аты 1", включая период строительства, - это 25 лет.

Поэтому даже если наш внешний долг дойдет до 10-15 миллиардов долларов, можно ни о чем не беспокоиться. Самое главное, что к 2035 году мы полностью погасим ранее взятые долги. В будущем, сколько бы мы не брали в долг, каждый проект окупит себя.

Не будет нагрузки на республиканский бюджет и карманы людей. Конечно, не принимая во внимание долги, взятые на строительство дорог.

Я упомянул только крупные проекты. Есть проекты малых и средних ГЭС, которые окупятся за 7-8 лет. Мы также должны инвестировать в них. Сейчас мы обращаемся к Глобальному климатическому фонду. Если они помогут, мы полностью перейдем на зеленую энергетику.

У нас есть много проектов и в других областях. Я не буду рассказывать все подробно по мелочам. Мы их реализуем с частными инвесторами и по мере возможности за счет бюджета.

Беседовал директор КНИА "Кабар" Медербек Шерметалиев