В Бишкеке сотрудник УПСМ вымогал $2500 за возврат водительских прав и авто

По факту вымогательства взятки в размере 2500 долларов с поличным задержан сотрудник УПСМ по ГУВД города Бишкека гражданин Э.Н.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, следствием установлено, что указанный сотрудник вымогал денежные средства у гражданина за положительное решение вопроса по возврату ему права управлять автотранспортным средством, а также вывоза автомобиля со штрафстоянки. Следует отметить, что ранее под тем же предлогом Э.Н.А. получил от гражданина 500 долларов. Задержанный водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ.

"В настоящее время ГКНБ во взаимодействии с руководством МВД проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах", - говорится в сообщении ведомства.