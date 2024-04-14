В Бишкеке состоялся турнир среди силовиков по дзюдо

В Бишкеке в спорткомплексе "Газпром детям" состоялся турнир среди силовых структур по дзюдо, посвященный памяти бывшего министра внутренних дел, генерал-лейтенанта милиции, доктора юридических наук Болотбека Ногойбаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра МВД генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов, председатель "Клуба генералов КР" генерал-майор милиции Садырбек Дубанаев, супруга Болота Бердибековича - Мария Ногойбаева, его брат - Алмазбек Ногойбаев, сын генерала Ногойбаева – заместитель начальника ГУУР МВД Азамат Ногойбаев, заместитель председателя ОО КФСО "Динамо" Торокул Мадалиев, коллеги, сослуживцы и друзья.

На церемонии открытия заместитель главы министерства внутренних дел обратился к родственникам Болотбека Ногойбаева и присутствующим, а также поздравил с открытием очередного турнира.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память Болотбека Бердибековича, вспомнить его вклад в развитие милиции и в дело воспитания молодых сотрудников. Он любил спорт и сегодняшнее спортивное мероприятие дань его памяти. Был трудолюбивым и преданным своему делу, выдающийся офицер прослужил в милиции более 40 лет, от рядового милиционера дошел генерал-лейтенанта" - сказал зам главы МВД.

В соревновании приняли участие сборные команды: ГКНБ, СИН при МЮ Кыргызской республики, ПСН "Шумкар", ВВ МВД, ГУОБДД МВД, ГУВД г. Бишкек и Чуйской области, которые соревновались в 7 весовых категориях.

В общекомандном зачете места распределились в следующем порядке:

Бронзовые призеры – команда ПСН МВД Кыргызской Республики была награждена спортивным Кубком, дипломом 3 степени и денежной премией в размере 20000 сом.

Серебряные призеры –команда ГКНБ Кыргызской Республики были награждены спортивным Кубком, дипломом 2 степени и денежной премией в размере 30000 сом.

Чемпионы соревнований - команда ВВ МВД Кыргызской Республики, были награждены спортивным Кубком, дипломом 1 степени и денежной премией в размере 50000 сом.