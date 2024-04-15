В целом неделя созидательна. Гороскоп с 15 по 21 апреля

Стартует вторая половина календарной весны, позволяя наверстать упущенное и воспользоваться шансами, которые казались утраченными. В целом неделя созидательна, но не обойдётся и без интриг, которые усилятся в середине недели. Сумев избежать провокаций, удастся сохранить и приумножить достигнутое, как в делах, так и отношениях. В пятницу, 19 апреля, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Телец, придавая плавность и размеренность течению жизни.

Овен – возможность решить финансовые вопросы и увеличить доходы сохраняется, а потому не теряйте времени даром в спорах и обсуждении очередных интриг. Отложите все дела и разговоры, которые не способствуют пополнению казны. Перегрузив себя работой, вы можете переутомиться и сил уже не хватит на значимые дела. Во время работы не отвлекайтесь по пустякам. Рассеянность станет причиной травм и досадных ошибок.

Телец – продолжайте претворять в жизнь возникшие у вас идеи и планы. Пусть и с небольшими задержками, но вы достигнете желаемой цели. Комментарии и действия сослуживцев и знакомых могут не только отвлекать, но и раздражать. Воздержитесь от споров. Слово за слово и вы незаметно для себя погрузитесь в конфликт, который навредит не только отношениям, но и делам. Ваши слова могут неправильно понять, что и станет началом конфликта.

Близнецы – позволив эмоциям руководить ходом разговора, вы рискуете существенно усложнить отношения с руководством и домочадцами. Чересчур откровенные фразы сразят наповал собеседников, не оставив шанса для продолжения диалога. Тщательно продумывая каждый свой шаг, опираясь на интуицию и прежний опыт общения, вы сможете обойти стороной резкие углы, сумев решить важные вопросы, не задев самолюбия.

Рак – общение принесёт немало пользы. Вы узнаете много полезной информации, которая поможет в карьерном продвижении, а также в учёбе. Созданные деловые и дружеские союзы сыграют значимую роль в жизни. Однако. Некоторая информация окажется для вас крайне неприятной, поскольку ударит по вашим слабостям. Пытаясь каким-то образом ответить, вы можете ещё больше увязнуть в неприятном разговоре. Постарайтесь исправить отмеченные недостатки в себе, не привлекая этому внимания.

Лев – проделанная вами работа по увлечению доходов даст положительные результаты. Общение с руководством, работа с документами будут способствовать росту финансовых потоков Но, постарайтесь не поддаться искушению и тот час приступить к покупкам, развлечениям и прочим тратам денег. Всё это приведёт к транжирству, итогом которого станет вновь опустевшая казна. Научитесь создавать финансовые запасы, чтобы в будущем сделать значимое приобретение или выгодные инвестиции.

Дева – пора уже привыкнуть к нездоровому вниманию к вам со стороны некоторых людей из окружения. Принимая близко к сердцу их колкие реплики, вы можете отвлечься от намеченных встреч, поездок и дел, думая об ответном шаге. Оставив без внимания эти выпады, вы продолжите серию важных выступаний на деловых встречах, получите удовольствие от поездок и сохраните настроение для свиданий и дружеских вечеринок.

Весы – возврат к нерешённым вопросам, как в деловых, так и в семейных отношениях только разворошит тлеющие угли проблем. Абсолютное разное видение дальнейшего развития увеличит пропасть между вами, что даже создаст угрозу сохранению отношений. Занявшись решением финансовых вопросов, вы избежите неприятных разговоров и получите неплохой результат. Пополнение казны позволит совершить покупки, либо накопить сумму необходимую для ремонта или строительства.

Скорпион – ревность некоторых знакомых к вашим успехам будет переходить все границы, угрожая успехам в делах и личной жизни. Меньше слушайте интриганов, не пытаясь что-либо им объяснить. Сосредоточьтесь на реализации интересных идей, которые дополнят люди, заинтересованные в вашем успехе. Позвольте себе разнообразить досуг, не отметая смелые идеи. Вы сможете обрести гармонию в личной жизни благодаря оригинальному подходу.

Стрелец – финансовые вопросы станут беспокоить сильнее. Потратив деньги в расчёте на скорое поступление, вы окажетесь в ловушке обстоятельств. Доходы могут не только поступать с запозданием, но ещё и сократятся. Отказавшись от затратных затей, вы остановите опустошение казны и гораздо спокойнее переживёте период нестабильности. Хороший совет, а также небольшой подарок поддержат вас в трудную минуту, вдохновив на преодоление трудностей.

Козерог – контроль всего, что происходит вокруг, создаст трудности в общении. Попытка оказать влияние на решения домочадцев и деловых партнёров, навязав свою точку зрения, сорвётся, поскольку домочадцы и деловые партнёры устали от давления. Поменяв свою точку зрения под влиянием друзей и коллег, вы откажитесь от жёсткого стиля управления, сохранив хорошие отношения как в доме, так и на работе. Вам могут предложить участие в совместных проектах, что станет хорошим подарком.

Водолей – раздражать могут поездки и назойливые знакомые. Переспрашивая одно и то же несколько раз, они могут так и не разобраться в ваших советах, а затем обидеться. Отложив некоторые встречи, вы избавите себя от неприятных собеседников и ухудшения здоровья. Продолжайте борьбе за новую должность на работе, развитие бизнеса. Влиятельные люди и руководство не сразу пойдут вам на встречу, но состоявшийся разговор создаст условия для дальнейшего диалога.

Рыбы – ваши идеи и действия одних будут приводить в восторг, а других выводить из себя. Не обращайте внимание на оголтелую критику. Всё это следствие предвзятого отношения и жалкие попытки конкурентов навредить вам. Продолжайте претворять в жизнь свои смелые идеи. Удивляя всех и удивляясь сами результатами своих стараний. Возможны отложенные поездки, а также начало подготовки к новым путешествиям о которых вы давно мечтали.

Астролог Андрей Рязанцев