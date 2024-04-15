Кыргызстанских актеров приглашают в Голливуд

Российский продюсер Леонид Хромов открывает новое агентство талантов в Голливуде Velconte Talent Agency (VTA), которое будет в США и по всему миру эксклюзивно представлять интересы талантливых начинающих и профессиональных актеров, режиссеров, продюсеров, композиторов и операторов-постановщиков. Об этом сообщает пресс-служба Velconte Entertainment.

По ее данным, первый год агентство будет работать на удаленке, а в 2025-2026 году продюсер планирует открыть офисы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Первоначально агентство планирует начать поиск талантов в Азии, в частности Кыргызстане и других странах СНГ.

"Рынок мирового кинематографа растет, а по прогнозам Statista Market Insights мировые кассовые сборы к 2029 году превысят 56 млрд долларов. Рынку нужны новые таланты, а в странах Средней Азии, я уверен, мы можем найти интересные типажи с хорошим знанием английского языка, способные качественно выдавать американский акцент", - рассказал продюсер.

Если компания найдет дополнительное финансирование в ближайший год, то особо талантливые и перспективные актеры смогут бесплатно проживать в Голливуде в течение 6 мес с момента подписания первого контракта.

"Но об этом говорить пока рано, нам нужно запуститься полноценно к осени и набрать стартовую базу талантов для их продвижения в Голливуде", - пояснил продюсер.

К тому же, компания продюсера Velconte Entertainment на текущий момент занимается разработкой 14 кинопроектов с общим бюджетом более 1,5 млрд долларов, поэтому открытие агентства было закономерным.

"Чуть позднее мы планируем приглашать к сотрудничеству голливудских сценаристов, которые пострадали во время забастовки. Я надеюсь, что некоторым из них мы сможем дать достойную работу. Таким образом, я надеюсь, что наши проекты внесут весомый вклад в развитие мирового кинематографа", - добавил Леонид Хромов.

Напомним, продюсер и режиссер Леонид Хромов родился в Кыргызстане и на данный момент проживает в Москве.