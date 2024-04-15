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Кумтор оказал соцпомощь жителям двух районов Иссык-Кульской области

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Президент закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов принял участие в церемонии передачи помощи социально уязвимыми жителям Тонского и Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, Алмазбек Барыктабасов сообщил, что в рамках выполнения своих социальных обязательств компания выделила 18 млн сомов для приобретения 200 стельных коров с приплодом.

"Сегодня мы передаем 100 семьям из Тонского и 100 семьям из Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области по одной стельной корове с теленком. Это наш посильный вклад в усилия, которые предпринимает президент Садыр Жапаров для сокращения бедности. Надеюсь, что оказываемая помощь поможет улучшить благосостояние 200 семей Иссык-Кульской области", - подчеркнул он.

Отметим, что "Кумтор Голд Компани" активно поддерживает реализацию различных проектов по ирригации, обеспечению населения чистой питьевой водой, созданию мини-производств, поддержке медицинских и образовательных учреждений, оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан. Кроме того, в 2023 году компания перечислила 8 млн 389 тыс. долларов в Фонд развития Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/436435
Теги:
Иссык-Кульская область, Помощь, Кумтор
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