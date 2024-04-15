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Вице-мэра Бишкека задержали за покровительство незаконным строительствам

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За покровительство незаконно построенным коммерческим объектам задержан вице-мэр столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что ранее С.М.Ш., будучи руководителем одной из администраций города Бишкек, в личных интересах с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства.

В частности, С.М.Ш. незаконно, выходя за рамки своей компетенции, дал указание выделить муниципальный земельный участок в самом центре города под строительство коммерческого объекта недобросовестному субъекту предпринимательства. Рыночная стоимость участка на сегодняшний день составляет более 200 тысяч долларов.

В последующем, профильными органами местного самоуправления выявлен факт строительства данного коммерческого объекта площадью 300 кв.м. без каких-либо разрешительных документов. На основании чего объект подлежал сносу в установленном порядке. Однако, С.М.Ш., используя свои властные полномочия, всячески тормозил данный процесс и создавал всевозможные препоны. В результате чего незаконный объект не был демонтирован.

Следует отметить, что не за долго до этого на месте построенного объекта для удобства жителей и гостей столицы был благоустроен сквер.

Установлено, что тендер по благоустройству сквера также инициировал "С.М.Ш.", в процессе реализации которого выявлен другой коррупционный факт. Так, на сквер было потрачено более 17 миллионов сомов из местного бюджета, но в результате предварительного анализа строительный экспертизы выявлено завышение фактических работ на 6-7 миллионов сомов.

По данному факту проводится отдельная работа и организованы проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.

На основании собранных материалов в рамках уголовного дела задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ вице-мэр столицы С.М.Ш. и бизнесмен Т.Б.М.

ГКНБ КР проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также должностных и иных лиц, причастных к вышеуказанной коррупционной схеме.

Отметим, инициалы совпадают с данными Сазыкулова Максатбека.


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URL: https://www.vb.kg/436440
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, Бишкек
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