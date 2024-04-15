Садыр Жапаров: Мы направим деятельность Академии наук в новое русло

Президент Садыр Жапаров 13 апреля внепланово посетил Национальную академию наук, ознакомился с условиями работы сотрудников, пообщался с научными работниками и руководством.

Глава государства акцентировал, что для совершения научных открытий, которые будут полезны обществу, необходимо провести реформы. Для этого государство готово оказывать всестороннюю поддержку. Действительно ли в стране начнут применять современные научные подходы и создавать свои инновационные технологии? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, агентство "Кабар" обратилось к президенту и поинтересовалось о целях его визита в академию.

В прошлую субботу Вы незапланированно посетили Академию наук и Ботанический сад. Многие пользователи социальных сетей восприняли эту новость так, что "теперь государство будет уделять внимание науке". О чем Вы говорили с нашими учеными и академиками? Расскажите подробнее о цели Вашего визита в академию?

- Честно говоря, теперь очередь за Академией наук. Став президентом, я впервые переступил ее порог. Приступая к работе, у меня был план начать с области науки.

Но, к сожалению, наша экономика, внутренние и внешние проблемы, безопасность государства, социальные вопросы оставались нерешенными.

Три года нашего времени были потрачены на решение экономических задач.

Кроме того, была обновлена Конституция, под которую далее адаптировали и другие законы, налаживали системы управления.

Кажется, нам удалось поставить работу в правильное русло. Теперь пришла очередь Национальной академии.

Легкая промышленность со времен СССР развивалась хорошо, а тяжелая вообще не развивалась.

Я заметил, что мы не можем на 100 процентов производить какую-либо технику самостоятельно. Не говоря уже о современной технике, мы не можем производить на 100 процентов простую технику бывшего Советского Союза.

Говоря модным сегодня словом, мы занимаемся только "отверточной сборкой". В то время как соседние страны планируют полететь в космос, а мы и велосипед не можем произвести. Поэтому у нас есть план по максимальному функционированию Национальной академии наук. У нас, оказывается, есть 39 академиков. Они заняты такими мелочами, как написание книг, исследование сельскохозяйственных работ, исследование минеральных ресурсов.

Нам необходимо сохранить Академию наук. Другого мнения по этому поводу быть не может. Другой вопрос: каким должен быть статус, форма и содержание этого института?

Сейчас мир прилагает большие усилия разработке передовых научных технологий. Страны, которые отдают приоритет развитию науки и технологий, добиваются значительного прогресса. Сейчас ведущее место занимают нанотехнологии, биотехнологии и информационные технологии. Усилия по развитию искусственного интеллекта набирают обороты.

Почему наша Академия должна отставать от этих передовых технологий? Я в этом направлении ставлю строгие требования. Не является ли главной задачей Академии наук развитие фундаментальной науки и усиление ее прикладных функций? В этом вопросе мы готовы полностью финансово поддержать академию. Для этого им необходимо предпринять попытки радикально пересмотреть свое нынешнее положение. Только они могут определить свою судьбу и будущее академии. Там есть проблемы с подготовкой научных кадров.

10 мая 2022 года я подписал указ и создал фонд "Эл умуту". Главной целью было предоставить возможность молодым ученым учиться в 100 лучших университетах мира по программам магистратуры и докторантуры (PhD).

Проект работает уже два года. В 2022 году - девять, а в 2023 году 17 наших юных талантов получили сертификаты и были отправлены в зарубежные страны. Они же войдут в резерв кадров Академии наук! Поэтому я требую, чтобы академия сама предприняла подобные инициативы.

Особенно необходимо усилить изучение естественных и технических наук. Почему не работают научные институты в области физики, математики, химии и биологии? Да, я понимаю. Их надо обеспечить современными научными инструментами, реагентами, приборами и оборудованием.

Но мы ведь пытаемся решить вопрос финансирования? Другой вопрос, какие направления мы можем рассматривать в приоритетном порядке? Вот это пусть академики точно укажут.

А мы проанализируем и поможем. Я думаю, что в этом направлении есть над чем работать. Иначе говоря, Национальная академия наук нуждается в кардинальной реформе. В противном случае создается впечатление, что этот институт превратился в "закрытый клуб ученых".

Теперь мы создадим все условия для академии и направим работу в совершенно новое русло. Будут поставлены новые задачи. Это моя цель.