По делу о пытках Викрама Рузахунова задержаны 4 казахских полицейских

В Казахстане дело по факту пыток в отношении гражданина Кыргызстана Викрама Рузахунова сдвинулось с места. Он этом сообщает Национальный центр по предупреждению пыток Кыргызстана (НЦПП).

НЦПП приводит слова Викрама Рузахунова о том, что спустя более двух лет его дело передано в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. На данный момент задержаны и помещены под стражу пока четверо из опознанных ранее сотрудников полиции, один из которых уже признал факт пыток и насилия. Ряд потерпевших по данному делу, которые вместе с Викрамом были подвергнуты жестокому и унижающему достоинство обращению со стороны правоохранительных органов в одно время и в одном месте, увеличился до 22 человек.

"Я теперь не один, как был тогда после случившегося в январе! Нас уже много! Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых 4 преступников в погонах – только начало. От ответственности никто не уйдет. Нет пыткам, нет насилию!" - добавил Викрам Рузахунова, сообщает НЦПП.

НЦПП намерен и впредь будет оказывать Викраму всестороннюю поддержку.

Как сообщалось ранее, в начале 2022 года, во время январских событий в Казахстане, правоохранительными органами был задержан и избит кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов. Через два дня, после вмешательства властей и общественности Кыргызстана, его освободили и доставили в Бишкек. Благодаря работе сотрудников НЦПП и независимого эксперта, экспертиза диагностировала и освидетельствовала у Викрама Рузахунова факты применения пыток. Уголовное дело по факту пыток в отношении Викрама Рузахунова было открыто 10 февраля 2022 г., однако в течение двух лет никто из причастных к пыткам не был арестован и привлечен к ответственности.

Источник: Кабар