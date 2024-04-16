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Более сотни убийств произошло за год в семьях в Казахстане

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С 2018 по 2023 год в Казахстане было зарегистрировано 5958 уголовных правонарушений в сфере семейного насилия, сообщает уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, передает СМИ.

Уполномоченный по правам человека в специальном докладе на тему "О противодействии семейно-бытовому насилию" озвучил статистику по происшествиям в семейно-бытовой сфере в Казахстане.

По его сведениям, наибольшее количество смертей в результате семейно-бытовых конфликтов было зафиксировано в 2020 году - 1072, а наименьшее - в 2023 году - 923, что означает снижение на 13,8%.

В 2023 году было зафиксировано 108 случаев убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере, что составляет 23 процента от общего числа убийств в стране.

Несмотря на общее снижение уровня убийств за последние пять лет, статистика показывает, что количество убийств внутри семей остается примерно на постоянном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/436450
Теги:
Казахстан, семейное насилие
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