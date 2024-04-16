Президент Казахстана подписал закон о криминализации домашнего насилия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", сообщает Zakon.kz.

Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Так, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия; введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства; введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего; впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего; установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний; в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Среди других поправок: расширение основ брачно-семейного законодательства новыми принципами, такими как укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей и другими, а также расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В целом законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.

Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат Парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и уполномоченный по правам ребенка.