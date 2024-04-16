Пресечена крупная партия незаконного ввоза медикаментов на 20 млн сомов

На пункте приграничного учета товаров "Ак-Тилек-автодорожный" задержана автомашина марки "Вольво" с недостоверными товаротранспортными документами, где под видом транспортировки домашних вещей обнаружена крупная партия дорогостоящих медикаментов, в количестве 50 коробок с предварительной стоимостью более 20 млн сомов. без соответствующих документов для ввоза/импорта товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий проводиться соответствующая работа установлению суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету, а также причастности должностных лиц к вышеуказанному факту.