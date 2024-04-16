Мэр Бишкека рассказал, когда снесут незаконные объекты в парке Ататюрка

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сегодня на пресс-конференции рассказал, когда начнут сносить незаконно построенные объекты в парке имени Ататюрка.

По его словам, сегодня уполномоченный орган начал рассылать уведомления о предоставлении правоустанавливающих документов.

"Мы, принимая данное решение, понимали и поставили задачи, которые будем поэтапно реализовывать. Если бы тогда были изменены границы парка, мы сейчас этот вопрос не поднимали бы. Наше нынешнее решение подтверждает то, которое было принято в 1992 году. Сегодня мы начали раздавать уведомления о предоставлений правоустанавливающих документов", - сказал он.

Источник: Кабар