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"Утверждать, что закон об НКО стал причиной закрытия Сороса - манипуляция"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Доктор политических наук, профессор Адиль Джунусов опроверг официальное сообщение фонда Сороса о том, что международная организация закрыла свой офис в Кыргызстане якобы по причине принятия закона об НКО.

По его словам, Фонд "Открытое общество" (Сорос Фонд) начал процесс закрытия своих международных офисов ещё в 2023 году, в рамках глобальной стратегии по пересмотру своей работы.

"Это решение включало сокращение персонала на 40%, что отражает переход к более гибкой и адаптивной модели работы.

Последний офис в Кыргызстане закрыт не из-за нового закона, а как часть этой стратегии.

Утверждать, что закон стал причиной закрытия, - это манипуляция.

Фонд больше не имеет офисов в мире, что свидетельствует о новом подходе к его деятельности.

Стоит искать объективную информацию и не поддаваться на провокации. Более подробную информацию об этом можно для примера найти в статье "Российской газеты", в которой подробно изложена предыстория закрытия всех офисов Фонда Джорджа Сороса по всему миру", - заявил Адиль Джунусов.

Отметим, по данным "Российской газеты" со ссылкой на Bloomberg, "сотрудники африканских подразделений Фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations) на прошлой неделе получили письмо с подробным описанием следующих шагов процесса, который включает в себя закрытие полдюжины офисов в Африке. Ранее эти подразделения были закрыты в Балтиморе и Барселоне.

"После принятого в июне решения совета директоров сократить штат более чем на 40 процентов численность нашего персонала и занимаемая площадь по необходимости должны сократиться", - сказал Бинайфер Новроджи, вице-президент программ фондов (OSF), в одном из электронных писем.

Сорос, который недавно передал контроль за своей империей своему сыну, ежегодно выделял гранты на сумму более миллиарда долларов, в том числе более 100 миллионов долларов в Африке.

О закрытии Барселоны и Балтимора было объявлено ранее в этом году, а африканские офисы "находятся на разных стадиях перехода к закрытию или слиянию в одно региональное подразделение" с 2021 года, сообщил представитель OSF в электронном письме. Многие из дополнительных офисов будут закрыты к концу 2023 года, добавил он. Письма сотрудникам поступили после того, как в июле организация Inside Philanthropy сообщила, что OSF удалила более десятка офисов в Африке и Азии из списка на своем веб-сайте".

Напомним, в фонде Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations) заявили, что закрывают свою организацию в Кыргызстане после принятия в стране нового закона, который налагает ограничительные, широкие и неопределенные правила на деятельность местных НКО, финансируемых из международных источников.


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URL: https://www.vb.kg/436480
Теги:
Сорос-Кыргызстан, Кыргызстан
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