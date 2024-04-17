Лаборатория Бонецкого прокомментировала решение Антимонопольной службы

Лаборатория Бонецкого (ОсОО "Интелмед") реагирует на сообщение о штрафе в размере 423 млн сомов наложенном Антимонопольной службой. Компания утверждает, что обвинения в незаконном получении дохода являются искажением фактов. В заявлении подчеркивается, что в период пандемии они первыми откликнулись на просьбу правительства и организовали услугу ПЦР-тестирования на COVID-19, помогая снять социальное напряжение в стране. Лаборатория также утверждает, что цены на тесты практически не отличались от установленных государством.

" Постановление Службы антимонопольного регулирования о взыскании с нашей компании якобы незаконно полученного дохода в пользу республиканского бюджета грубо нарушает указ президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова о моратории на проверки субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года. Служба Антимонопольного регулирования незаконно провела проверку, а затем намеренно исказила в своих расчетах данные о нашей производственной деятельности.

Заявляем, что расчеты, проведенные Службой антимонопольного регулирования в отношении якобы нарушения нашей компанией Закона КР "О конкуренции", не соответствуют действительности, и мы намерены обжаловать их в суде. Более того, обнародовав свое постановление в СМИ, Служба Антимонопольного регулирования нарушила статью 57 Конституции Кыргызской Республики, которая гласит, что виновность должна быть доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Хотим напомнить, что в 2020 году, когда началась пандемия и в Кыргызской Республике был объявлен режим ЧС, ПЦР-тесты на Covid-19 стали тестами первейшей жизненной необходимости для населения. В связи с этим государство обратилось к частному бизнесу с просьбой срочно организовать дополнительную лабораторную услугу ПЦР-тест на Covid-19.

Наша компания первой откликнулась на просьбу руководства страны. И нам пришлось экстренно завозить в страну оборудование, реагенты, маски и прочие расходные материалы, несмотря на взлетевшие на тот момент цены и ограничения, вызванные пандемией. Таким образом, благодаря частным компаниям удалось снять социальную напряженность в стране.

Резкое увеличение спроса населения на услугу ПЦР-теста в тот период было связано с пандемией и требованием обязательного наличия такого теста для выезжающих из страны. Подчеркнем, это никаким образом не было связано с установлением нашей компанией монопольно высоких цен, как это пытается в своем Постановлении доказать Служба антимонопольного регулирования.

В январе 2021 года Министерством здравоохранения Кыргызской Республики был утвержден прейскурант цен для государственных лабораторий, согласованный с Государственным агентством антимонопольного регулирования. Цена одного ПЦР-тестирования была установлена в размере 1574 сома. При этом во всех частных лабораториях, получивших аккредитацию на проведение ПЦР-теста на Covid-19, цены на этот тест практически не отличались. Мы недоумеваем по поводу интереса, который Служба Антимонопольного регулирования проявила только к деятельности нашей компании, и считаем это явным свидетельством предвзятости указанной организации.

Подчеркнем, лаборатория Бонецкого - крупный, добросовестный и законопослушный налогоплательщик. Ежегодно мы выплачиваем все налоговые и социальные отчисления в бюджет государства: в 2020 году эти выплаты составили 86 850 246 сомов, в 2021 году – 251 019 706 сомов, в 2022 году – 190 478 804 сомов, в 2023 году– 117 006 627 сомов.

Считаем сообщение Службы антимонопольного регулирования популистским информационным вбросом, призванным создать у общественности негативное мнение о деятельности нашей компании и, тем самым, лишить Лабораторию Бонецкого права на обращение в судебные органы для защиты своих законных интересов", - говорится в сообщении компании.